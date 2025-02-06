Мобілізація з 18 років: юрист розповів, в яких випадках це можливо

За словами юриста Данила Гончаренка, до лав ЗСУ можуть призвати особу віком до 25 років. Однак це можливо за певних умов.

Related video

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні призивають осіб віком від 25 до 60 років. Однак у деяких окремих випадках потрапити мобілізувати можуть також особу, молодше 25 років. Про такі випадки "РБК-Україна" розповів юрист практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Данило Гончаренко.

В яких випадках можуть мобілізувати особу до 25 років

Відповідно до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мобілізованими можуть бути тільки особи в статусі військовозобов'язаного. Експерт наголосив, що за загальним правилом такий статус особа набуває по досягненню 25 років. Однак існують випадки, коли особу можуть призвати раніше.

Данило Гончаренко уточнив, що йдеться про ситуацію, коли особа пройшла строкову службу, була визнана обмежено-придатною або ж проходила службу за контрактом в Збройних силах України.

"Тобто якщо особа у віці 18 років є військовозобов'язаною, то її можуть мобілізувати", — додав юрист ЮК "Приходько і партнери".

За його словами, закон, який "виправляє цю ситуацію та забороняє мобілізацію всіх чоловіків до 25 років", перебуває на підписі у президента.

Нагадаємо, що у середу, 5 лютого, президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку проведення загальної мобілізації та воєнного стану в Україні. Це відбулось вже у 14 раз. Воєнний стан триватиме до 9 травня.

Додамо, що відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони бронь від мобілізації до Збройних Сил України отримають працівники українських теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами. Постачальники тепла, водоканали та компанії, що вивозять сміття, мають право забронювати до 75% працівників.