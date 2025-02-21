ТЦК может объявить в розыск: юристы объяснили, как этого избежать

Специалисты компании рассказали, что во избежание объявления в розыск лицо должно придерживаться определенных правил и фиксировать все свои действия документально.

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В период военного положения и мобилизации в Украине каждый военнообязанный выполнить свой служебный долг, иначе лицо могут объявить в розыск. Как этого избежать, рассказывают специалисты юридической компании Іпѕеіпіпіп.

Как избежать объявления в розыск

Для того, чтобы лицо не объявили в розыск, оно должно:

своевременно реагировать на повестки;

убедиться, что повестки получены вами должным образом и реагировать на них в соответствии с законодательством. При этом следует обращать внимание на повестки, направленные по почте;

при необходимости консультироваться с юристами;

также в случае наличия оснований для отсрочки или освобождения от воинской обязанности стоит обратиться к адвокату относительно правильности оформления документов и своевременного их представления в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Правоведы добавляют, что все действия по ТЦК следует фиксировать документально. Это касается подачи заявлений, жалоб и других официальных обращений.

Как проверить, находится ли человек в розыске

Проверить наличие в розыске лицо может:

лично обратившись в ТЦК по месту регистрации. Также можно связаться с военкоматом по телефону;

обратившись в полицию с запросом о наличии розыскных мероприятий;

проверка розыска через приложение "Резерв+".

Ранее юристы рассказывали о причинах, почему могут объявить в розыск. Однако речь идет не об уголовном розыске, и с него можно сняться.

Недавно правовед Дмитрий Франчук рассказывал, как действовать в случае незаконной мобилизации. Он уточнил, что обжаловать решение военкомата можно непосредственно через ТЦК или же путем подачи жалобы в суд.