Прошел ВЛК и ждал отправки: в здании ТЦК в Кременчуге умер мужчина

Мужчине стало плохо и он потерял сознание. Реанимационные мероприятия, которые провели пострадавшему на месте, не дали результата.

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В Кременчуге на Полтавщине после прохождения военно-врачебной комиссии умер мужчина. Об этом сообщает издание "ТелеграфЪ".

Отмечается, что трагическое событие произошло 2 марта в Кременчугском территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Как пишет издание, мужчина прошел ВВК и ждал отправки в воинскую часть. В какой-то момент он пожаловался на ухудшение самочувствия и потерял сознание.

Очевидцы вызвали "скорую", но медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть мужчины.

Известно, что мобилизованному было 47 лет.

Что говорят в Полтавском областном ТЦК и СП

В Полтавском областном терцентре комплектования кадров и соцподдержки сообщают, что 2 марта в Кременчугский районный ТЦК и СП полицией был доставлен военнообязанный гражданин 1977 года рождения. После уточнения военноучетных данных он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. В дальнейшем он остался в ТЦК и СП, ожидая отправки в учебный центр.

"Около 17:40 его состояние здоровья резко ухудшилось — он побледнел и потерял сознание, личным составом ТЦК и СП была вызвана скорая помощь и реанимобиль. К сожалению реанимационные мероприятия результатов не дали и в 18:30 была констатирована смерть. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции", — сообщили в ТЦК.

Отмечается, что по предварительным результатам ее работы нарушений в работе ТЦК и СП не выявлено и никакие насильственные действия к мужчине со стороны ТЦК не применялись. По данным медиков умер он от острой сердечной недостаточности.

Также руководством ТЦК и СП назначено служебное расследование для выяснения всех предпосылок и обстоятельств.

Напомним, что 25 февраля в Харькове военкомы столкнули с велосипеда мужчину. В ТЦК говорят, что он оказался беглецом из боевой бригады. Во время проверки документов он отказался общаться с представителями территориального центра комплектования. Поэтому харьковчанина задержали и заставили загрузиться в микроавтобус.