На Житомирщині гендиректора лікарні вкинули у сміттєвий бак: що стало причиною (відео)

У Житомирській області "люстрували" виконувача обов'язків гендиректора багатопрофільної районної лікарні. Його вкинули у сміттєвий бак через наказ про реорганізацію неврологічного відділення медичного закладу.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Через плани закрити відділення біля лікарні відбувся мітинг, в якому взяли участь близько 300 пацієнтів та працівників закладу. Вони виступили проти реорганізації неврологічного відділення. Мітингувальники говорять, що там медичну допомогу отримують жителі кількох громад.

За словами місцевого жителя Кирила Аполонова, виконувач обов’язків гендиректора Житомирської районної лікарні Сергій Демус має конфлікт з медичним директором лікарні Володимиром Ковальчуком і нібито хоче прибрати його з посади шляхом закриття відділення.

Медичний директор Володимир Ковальчук розповів, що у разі закриття відділення звільниться з посади, а на питання журналістів щодо тиску з боку керівництва відповів ствердно.

"Тиск на мене продовжується вже понад рік. Були накази про звільнення, про догани, які я виграв у суді. І зараз постійно вони тиснуть на мене, щоб я пішов з посади. Одним із методів якраз і є закриття неврологічного відділення", — сказав Володимир Ковальчук.

В.о. гендиректора Житомирської районної лікарні Сергій Демус вийшов до мітингувальників і заявив, що відділення реорганізовують, бо хочуть замість нього відкрити відділення паліативної допомоги.

"Відділення фактично вже на стадії завершення, там проводяться косметичні роботи, вирішується питання щодо обладнання. Це може бути максимум пів року", — поінформував в.о. гендиректора лікарні.

Він заявив, що це працівники ініціювали реорганізацію неврологічного відділення.

Під час мітингу протестувальники схопили в.о. гендиректора лікарні і вклали його у сміттєвий бак, який прикотили до медзакладу.

Згодом від одного з місцевих жителів стало відомо, що о 17:00 Сергій Демус скасував наказ про реорганізацію неврологічного відділення Житомирської багатопрофільної опорної районної лікарні.

Нагадаємо, що у Луцьку в приміщенні об'єднаного міського територіального центру та соцпідтримки виявили тіло голови ВЛК. За фактом смерті лікаря поліція відкрила кримінальне провадження.