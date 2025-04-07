Брат помог: гинеколог из Воронежа возглавил администрацию президента Сирии, — СМИ (фото)

Врач Махер Хусейн аш-Шараа стал секретарем администрации президента Сирии. Стремительный карьерный рост обеспечил ему младший брат Ахмед аш-Шараа, временно исполняющий обязанности президента страны.

Related video

О назначении в высших органах власти Сирии сообщила арабская газета Asharq Al-Awsat.

Известно, что в его обязанности будет входить выполнение функции связующего звена между президентом c правительством, парламентом, службами безопасности и военными ведомствами.

Должность генерального секретаря администрации президента считается высокой. Такой чиновник отвечает за организацию повестки дня президента, его встреч, визитов и официальной переписки, контролирует исполнение решений, готовит проекты указов, законов и постановлений.

Махер аш-Шараа имеет докторскую степень в области медицинских наук

Махер Аль-Шараа до нового назначения занимал пост министра здравоохранения во временном правительстве после свержения режима диктатора Башара Асада. Такое назначение приветствовали благодаря его профессиональному опыту врача, сообщило издание Al-Araby.

Сирийский журналист и писатель Аммар Диоп заявил что назначать его на должность секретаря администрации президента нецелесообразно. Это нарушит нормы, требующие отстранения родственников от руководящих должностей, будь то братья или сыновья.

Политические аналитик Мохаммед Джаззар считает что назначение показывает недоверие нового правительства к кому-либо, кроме своего собственного круга и приближенных к нему людей.

Что известно про Махера Аль-Шараа?

Махер аш-Шараа родился в Дамаске в 1973 году, имеет докторскую степень в области медицинских наук. Специализируется на гинекологической хирургии, лечении бесплодия и фертильности. Кроме этого, он получил диплом по управлению системами здравоохранения.

Махер аш-Шараа окончил государственный медицинский университет имени Бурденко в Воронеже. С 2014 по 2021 год работал гинекологом и занимал должность заведующего отделением в Дорожной клинической больнице.

В 2018 году врач подрабатывал в частной клинике "SКласс Клиник", а до 2024 года возглавлял женскую консультацию в поликлинике №1 РЖД, пишут росСМИ.

В то же время Al-Araby отмечает, что с 2022 по 2023 годы аш-Шараа работал медицинским консультантом в больницах на севере Сирии.

Напомним, в феврале была атакована российская авиабаза Хмеймим в Сирии. Атака произошла после того, как самолет из Ирана отправил оружие группировке "Хезболла".

Фокус ранее писал, как российские военные вывезли из Сирии Хафеза Асада, сына свергнутого диктатора Башара Асада.