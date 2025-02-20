Налетели беспилотники и ракеты: в Сирии атакована российская база

Российская противовоздушная оборона пыталась сбить цели, но у них ничего не получилось, и они попали в нужное место.

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В Сирии атакована российская авиабаза Хмеймим. По ней ударил Израиль, а атака произошла через несколько минут после того, как иранский самолет разгрузил оружие для ливанской группировки "Хезболла". Об этом пишет SyrianOSINT.

В соцсети сообщили, что авиабазу атакуют ракеты и беспилотники.

"Сообщается о нападении беспилотника на российскую авиабазу Хмеймим вблизи Джабле, на северо-западе Сирии. Системы противовоздушной обороны активны и пытаются перехватить приближающиеся беспилотники (пока неизвестное происхождение)", — говорится в сообщении.

После атаки раздались громкие взрывы. Российская противовоздушная оборона была активирована, но не смогла перехватить ракеты.

Также есть сообщения об атаке беспилотников на сирийский военно-морской колледж в Джабле.

Напомним, что 12 февраля в Сирии армия не дала России вывезти из страны транспортно-пусковые контейнеры с зенитными ракетами к комплексам С-300 и С-400 через порт Таурус. Колонну с техникой заблокировали и развернули обратно.

30 января сообщалось, что новый лидер Сирии потребовал от Москвы выдать экс-президента Сирии Башара аль-Асада, который бежал в Россию после победы повстанцев.