Россия пыталась вывезти из Сирии С-300 и С-400: местная армия развернула их обратно (видео)

Россияне загрузили вооружением 35 грузовиков и ехали в порт в Тартусе, чтобы доставить все это через порт в Россию.

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В Сирии армия не дала России вывезти из страны транспортно-пусковые контейнеры с зенитными ракетами к комплексам С-300 и С-400 через порт Таурус. Колонну с техникой заблокировали и развернули. Об этом в сети сообщил журналист Мете Сохтаоглу.

"Сирийская армия заблокировала российский военный конвой из около 35 военных машин, нагруженных ракетами противовоздушной обороны и различным оружием, у выезда в город Тартус, и конвой был вынужден вернуться на базу Хмеймим в сельской местности Латакии", — говорится в сообщении.

Как пишет издание Defence Express, этим конвоем россияне хотели вывезти через порт минимум до полусотни зенитных управляемых ракет (ЗУР), а это означает, что эти ЗУР враг не сможет пока использовать в войне против Украины.

Эксперты говорят, что их удивляет, почему ВС РФ до сих пор остаются в Сирии несмотря на неоднократные публичные заявления от руководителей стран Европы и Турции о том, что российские базы надо убрать с сирийской территории. Это может свидетельствовать о том, что реальные интересы могут несколько не совпадать с публично задекларированными. До этого момента фиксировались факты переброски техники РФ из Сирии в другую "горячую точку", где совпадают определенным образом интересы Европы и Турции — Ливия.

"Реальный интерес всех указанных сторон выглядит так — российские войска должны "испариться" из Сирии в частности, при этом не попасть в Ливию, а если они "испарятся" вообще, то станет еще лучше. Впрочем, текущая картина выглядит несколько иначе — российские войска до сих пор в Сирии, они там не "рассосались", хотя при этом текущая численность р*шистского контингента остается неизвестной", — считают в Defence Express.

Напомним, что 30 января сообщалось, что новый лидер Сирии потребовал от Москвы выдать экс-президента Сирии Башара аль-Асада, который сбежал в Россию после победы повстанцев.

Ранее Фокус писал, кто такой Абу Мохаммед аль-Джолани, который снес режим Асада, и за голову которого назначено 10 миллионов долларов.