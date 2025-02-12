Росія намагалася вивезти із Сирії С-300 і С-400: місцева армія розвернула їх назад (відео)

Росіяни завантажили озброєнням 35 вантажівок і їхали до порту в Тартусі, щоб доправити все це через порт до Росії.

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В Сирії армія не дала Росії вивезти з країни транспортно-пускові контейнери із зенітними ракетами до комплексів С-300 та С-400 через порт Таурус. Колону з технікою заблокували і розвернули. Про це в мережі повідомив журналіст Мете Сохтаоглу.

"Сирійська армія заблокувала російський військовий конвой із близько 35 військових машин, навантажених ракетами протиповітряної оборони та різною зброєю, біля виїзду до міста Тартус, і конвой був змушений повернутися до бази Хмеймім у сільській місцевості Латакії", — йдеться в повідомленні.

Як пише видання Defence Express, цим конвоєм росіяни хотіли вивезти через порт мінімум до півсотні зенітних керованих ракет (ЗКР), а це означає, що ці ЗКР ворог не зможе наразі використати у війні проти України.

Експерти кажуть, що їх дивує, чому ЗС РФ і досі залишаються у Сирії попри неодноразові публічні заяви від керманичів країн Європи і Туреччини про те, що російські бази треба прибрати із сирійської території. Це може свідчити про те, що реальні інтереси можуть дещо не стикуватись із публічно задекларованими. До цього моменту фіксувались факти перекидання техніки РФ із Сирії до іншої "гарячої точки", де збігаються певним чином інтереси Європи і Туреччини – Лівія.

"Реальний інтерес усіх вказаних сторін виглядає так – російські війська мають "випаруватись" із Сирії зокрема, при цьому не потрапити до Лівії, а якщо вони "випаруються" взагалі, то стане ще краще. Втім, поточна картина виглядає дещо іншим чином – російські війська досі в Сирії, вони там не "розсмоктались", хоча при цьому поточна чисельність р*шистського контингенту лишається невідомою", — вважають в Defence Express.

Нагадаємо, що 30 січня повідомлялося, що новий лідер Сирії вимагав від Москви видати експрезидента Сирії Башара аль-Асада, який втік до Росії після перемоги повстанців.

Раніше Фокус писав, хто такий Абу Мохаммед аль-Джолані, який зніс режим Асада, і за голову якого призначено 10 мільйонів доларів.