У Сирії нова влада вимагає у Росії видати Башара Асада, — Reuters

Сирія також хоче, щоб Росія, яка підтримувала Асада, компенсувала всі втрати завдані її військами країні та вклалася у реконструкцію та відновлення.

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Росія намагається зберегти свої 2 військові бази у Сирії і провела переговори з її новим лідером Ахмедом аль-Шараа. Втім, влада РФ не коментує, що він вимагав взамін. Про це пише Reuters.

Як пише видання, що новий лідер Сирії вимагав від Москви видати колишнього президента Сирії Башара аль-Асада, який втік до Росії після перемоги повстанців.

Нова сирійська адміністрація заявила після переговорів з російською делегацією, яку очолив заступник міністра закордонних справ Михайло Богданов, що вона "підкреслила, що відновлення відносин має усунути помилки минулого, поважати волю сирійського народу та служити його інтересам".

Але сирійське джерело повідомило Reuters, що росіяни не хотіли визнавати таких помилок, і єдина домовленість, яка була досягнута, це продовження переговорів.

Сирійські ЗМІ між тим пишуть, що нова влада Сирії також хоче, щоб Росія, яка підтримувала Асада, відновила довіру за допомогою "конкретних заходів, таких як компенсація, реконструкція та відновлення".

У пресслужбі Кремля відмовилися коментувати, чи просили Росію повернути Асада та виплатити компенсацію.

Росія ж зі свого боку прагне зберегти свою військово-морську базу в Тартусі та авіабазу Хмеймім поблизу портового міста Латакія. Їхня втрата завдасть серйозного удару по її здатності спровокувати владу в регіоні.

У російському МЗС заявили, що відбулося "відверте обговорення всього кола питань". У ньому сказано, що обидві сторони продовжуватимуть контакти з метою досягнення "відповідних угод", не згадуючи конкретно про дві бази.

Нагадаємо, хто такий Абу Мохаммед аль-Джолані, який зніс режим Асада. За його голову призначено 10 мільйонів доларів, а попри зміну іміджу, Джолані та його група викликають занепокоєння через можливі порушення ними прав людини і зв’язки з терористичними групами.

Також повідомлялося, що президент Сирії Башар Асад таємно втік до Москви і залишив родичів та чиновників напризволяще. Навіть в його оточенні не знали про його плани залишити країну.