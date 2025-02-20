Налетіли безпілотники і ракети: в Сирії атакована російська база

Російська протиповітряна оборона намагалася збити цілі, але в них нічого не вийшло, і вони влучили в потрібне місце.

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У Сирії атакована російська авіабаза Хмеймім. По ній вдарив Ізраїль, а атака сталася за кілька хвилин після того, як іранський літак розвантажив зброю для ліванського угруповання "Хезболла". Про це пише SyrianOSINT.

В соцмережі повідомили, що авіабазу атакують ракети і безпілотники.

"Повідомляється про напад безпілотника на російську авіабазу Хмеймім поблизу Джабле, на північному заході Сирії. Системи протиповітряної оборони активні та намагаються перехопити безпілотники, що наближаються (наразі невідоме походження)", — йдеться в повідомленні.

Після атаки пролунали гучні вибухи. Російська протиповітряна оборона була активована, але не змогла перехопити ракети.

Також є повідомлення про атаку безпілотників на сирійський військово-морський коледж у Джабле.

Нагадаємо, що 12 лютого в Сирії армія не дала Росії вивезти з країни транспортно-пускові контейнери із зенітними ракетами до комплексів С-300 та С-400 через порт Таурус. Колону з технікою заблокували і розвернули назад.

30 січня повідомлялося, що новий лідер Сирії вимагав від Москви видати експрезидента Сирії Башара аль-Асада, який втік до Росії після перемоги повстанців.