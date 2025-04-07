Брат допоміг: гінеколог із Воронежа очолив адміністрацію президента Сирії, — ЗМІ (фото)

Лікар Махер Хусейн аш-Шараа став секретарем адміністрації президента Сирії. Стрімке кар'єрне просування забезпечив йому молодший брат Ахмед аш-Шараа, який тимчасово виконує обов'язки президента країни.

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Про призначення у вищих органах влади Сирії повідомила арабська газета Asharq Al-Awsat.

Відомо, що в його обов'язки входитиме виконання функції зв'язуючої ланки між президентом c урядом, парламентом, службами безпеки та військовими відомствами.

Посада генерального секретаря адміністрації президента вважається високою. Такий чиновник відповідає за організацію порядку денного президента, його зустрічей, візитів та офіційного листування, контролює виконання рішень, готує проєкти указів, законів і постанов.

Махер аш-Шараа має докторський ступінь у галузі медичних наук

Махер Аль-Шараа до нового призначення обіймав посаду міністра охорони здоров'я в тимчасовому уряді після повалення режиму диктатора Башара Асада. Таке призначення привітали завдяки його професійному досвіду лікаря, повідомило видання Al-Araby.

Сирійський журналіст і письменник Аммар Діоп заявив, що призначати його на посаду секретаря адміністрації президента недоцільно. Це порушить норми, що вимагають усунення родичів від керівних посад, чи то брати, чи то сини.

Політичний аналітик Мохаммед Джаззар вважає, що призначення показує недовіру нового уряду до будь-кого, окрім свого власного кола і наближених до нього людей.

Що відомо про Махера Аль-Шараа?

Махер аш-Шараа народився в Дамаску 1973 року, має докторський ступінь у галузі медичних наук. Спеціалізується на гінекологічній хірургії, лікуванні безпліддя та фертильності. Крім цього, він отримав диплом з управління системами охорони здоров'я.

Махер аш-Шараа закінчив державний медичний університет імені Бурденка у Воронежі. З 2014 по 2021 рік працював гінекологом і обіймав посаду завідувача відділення в Дорожній клінічній лікарні.

У 2018 році лікарка підробляла в приватній клініці "SКлас Клінік", а до 2024 року очолювала жіночу консультацію в поліклініці №1 РЖД, пишуть росЗМІ.

Водночас Al-Araby зазначає, що з 2022 по 2023 роки аш-Шараа працював медичним консультантом у лікарнях на півночі Сирії.

Нагадаємо, у лютому було атаковано російську авіабазу Хмеймім у Сирії. Атака сталася після того, як літак з Ірану відправив зброю угрупованню "Хезболла".

Фокус раніше писав, як російські військові вивезли із Сирії Хафеза Асада, сина поваленого диктатора Башара Асада.