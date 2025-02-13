Вивезли на російському військовому літаку: син поваленого диктатора Башара Асада розповів про втечу

Хафез Асад розповів про події перед втечею своєї сім'ї з Дамаска в ніч на 8 грудня 2024 року. За його словами, ситуація "кардинально змінилася" після прибуття якогось чиновника з РФ.

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Хафез Асад, син поваленого сирійського диктатора Башара Асада, який разом із сім'єю втік до Росії, завів акаунт у Telegram. І розповів, як його сім'я покинула Сирію. Перевірити достовірність інформації, викладеної на каналі, не є можливим.

Хафез написав два тексти: один англійською, а інший арабською. Також опублікував фото з Дамаска і відео з Москви. І кілька знімків із приватного літака та автомобіля "Бентлі", стверджуючи, що це знімки з Білорусі.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

За словами Хафеза, не було жодного плану, навіть запасного, щоб покинути Дамаск, не кажучи вже про Сирію.

Він заявив, що вилетів із Дамаска до Москви 20 листопада рейсом Cham Wings Airlines, щоб захистити докторську дисертацію 29 листопада. Син Башара Асада зазначає, що його мати, Асма Асад, також була в Москві після операції з пересадження кісткового мозку, яку їй зробили наприкінці літа.

"Я планував залишитися довше після захисту, щоб завершити певні процедури сертифікації, але оскільки ситуація в Сирії погіршилася, я повернувся до Дамаска в неділю, 1 грудня, на борту Syrian Air, щоб бути з батьком і братом Карімом. Моя мати залишилася в Москві, щоб продовжити лікування, а моя сестра Зейн залишилася поруч із нею", — розповів син диктатора.

Він також детально розповів, що відбувалося в суботу 7 грудня та неділю 8 грудня.

Нагадаємо, 8 грудня 2024 року столиця Сирії Дамаск опинилася в руках повстанців менш ніж за два тижні після того, як вони взяли під контроль кілька великих сирійських міст. Прем'єр-міністр країни заявив, що готовий до передачі влади після того, як Башар Асад втік із Дамаска, коли повстанці увійшли в столицю.

Хафез Асад розповів, що 7 грудня його брат Карім складав іспит з математики у Вищому інституті прикладних наук і технологій у Дамаску, де він навчався. А сестра Зейн готувалася вилетіти з Москви наступного дня.

"У суботу вдень почали поширюватися чутки про те, що ми покинули країну. Кілька людей зв'язалися зі мною, щоб підтвердити, чи перебуваємо ми все ще в Дамаску. У відповідь я зробив світлину в парку Аль-Найрабайн у районі Аль-Мухаджирін і поділився нею у своєму (тепер закритому) особистому акаунті Instagram", — розповів Хафез.

Фото, зроблене Хафезом Асадом у Дамаску Фото: Соцмережi

Він стверджує, що обстановка була звичайною. А армія готувалася захищати Дамаск.

"Усе змінилося після опівночі, коли російський чиновник прибув до нашого будинку в районі Аль-Малкі. Він передав президенту прохання переїхати до Латакії на кілька днів через серйозність ситуації в Дамаску", — Хафез згадав, що намагався зв'язатися з кузенами, але вони поїхали в невідомому напрямку. А о 3 годині ранку вони вже були в аеропорту Дамаска, де до них приєднався брат Башара Асада — Махер Асад.

"Ми виявили, що аеропорт порожній, і не було жодного співробітника, включно з диспетчерською вишкою. Потім ми сіли на російський військовий літак до Латакії, приземлившись в аеропорту Хмеймім до світанку", — Хафез Асад розповів, що вони хотіли вирушити на віллу в районі Бурдж-Іслам, що за понад 40 кілометрів від аеропорту. Але там не відповідали телефони, а ситуація погіршувалася і "занурилася в хаос".

"Весь зв'язок із військовим керівництвом було втрачено. Після консультацій із Москвою командування бази повідомило нам, що наше переведення в Росію запрошено. Через деякий час ми сіли на російський військовий літак, що прямував до Москви, де і приземлилися пізніше того ж вечора", — резюмував син Башара Асада.

Башар Асад із дружиною та дітьми Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Хафез Асад повторив свій пост арабською мовою. А також заявив, що новини про тонни золота і мільярди доларів на рахунках Башара Асада — це брехня.

"Усе, що було взято, — це частина зарплати мого батька і пільги, отримані ним за роботу як громадянином Сирії", — повідомив Хафез.

Також він згадав про звірства у в'язниці Седна, заявивши, що він і його батько про них не знали.

"Усі, хто доклав руку до тортур нашого гордого народу, приховування фактів і брехні, мають бути притягнуті до відповідальності згідно із законом, включно з тими, хто працював над ними, і керівниками, які були непатріотичними. Імена всіх, хто був причетний, будуть розкриті", — повідомив син Асада і заявив, що його сім'я ніколи не була проти "улюбленого народу".

Нагадаємо, Росія намагається зберегти свої 2 військові бази в Сирії і провела переговори з її новим лідером Ахмедом аль-Шараа. Новий лідер Сирії вимагав від Москви видати колишнього президента Сирії Башара аль-Асада, який втік до Росії після перемоги повстанців.