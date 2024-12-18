У Сирії повстанці "відкрили полювання" на рідного брата Башара Асада (відео)

Махер Хафез аль-Асад був близьким соратником свого брата, але коли Башар утік до РФ, Махер залишився в Сирії і переховується.

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Сирійські повстанці полюють за одним із найрозшукуваніших членів сім'ї диктатора-втікача Башара Асада — його братом Махером Асадом на прізвисько "Виконавець", який славився своєю жорстокістю. Про це пише Daily Mail.

Махер Хафез аль-Асад був покинутий своїм братом, коли диктатор втік із країни, якою їхня сім'я правила десятиліттями, і залишений сам по собі, коли повстанці наблизилися до Дамаска.

Махер Асад і Башар Асад Фото: Al Jazeera

Молодший брат Асада явно готувався до швидкої втечі: під його особняками було виявлено велику мережу тунелів, які, за словами повстанців, "оснащені вентиляцією, вітальнями, спальнями, замками і металевими дверима".

Передбачається, що зараз він перебуває у втіках: повідомляють, що він міг утекти через тунелі й на вертольоті полетіти до Іраку, а потім попрямувати до Москви, де його сім'я вклала мільйони доларів у нерухомість. У Багдаді вже спростували, що Махер був в Іраку.

Нове життя 57-річного втікача буде далеким від того розкішного життя, до якого він і його дружина Манал звикли, тоді як Сирію спіткали злидні через війну та корупцію.

Асади за пів століття свого деспотичного правління накопичили мільярди, а тепер їхні величезні палаци розграбовані, оскільки сирійці прагнуть повернути собі те, що вони вважають своїм по праву.

Повстанці і мирні жителі, спраглі відплати за страждання, в яких винен Махер, здійснили набіг на його розкішні маєтки і вилучили все: від годинників до фотоальбомів і DVD-дисків Дженніфер Лопес .

Як не дивно, серед викинутих речей, знайдених у його офісі, було виявлено пігулки Phyto Andro, які на упаковці описуються як "потужна, 100-відсотково натуральна добавка для сексуального благополуччя й лібідо", що "вивільняє у вас жеребця".

Що відомо про Махера Асада

Махер був молодшим сином покійного президента Сирії Хафеза Асада. Коли спадкоємець Хафеза, Басіль, загинув у ДТП, Башар Асад став президентом Сирії, а Махер — його вірним соратником. У Сирії в нього була жахлива репутація.

"Махер був схожий на великого страшного привида. Його ім'я — як історія жахів. Він був як великий вампір — тільки він смоктав долари", — сказав 32-річний Хассан Ейд, який був серед тих, хто штурмував один із будинків військового командира на північ від Дамаска.

Один з особняків Махера Асада

Минулого року Франція видала ордер на арешт Махера за "співучасть у злочинах проти людяності та співучасть у воєнних злочинах" у зв'язку з його причетністю до атак із застосуванням хімічної зброї.

Махера, його брата і двох інших високопоставлених чиновників розшукують за хімічну атаку в Гуті 2013 року, коли ракети з газом зарин було застосовано проти мирних жителів у контрольованих опозицією передмістях поблизу Дамаска. Тоді загинули близько 1000 мирних жителів.

Саме Махер керував кривавим придушенням протестів у 2011 році. Його вважали найнещаднішим у сім'ї Асадів, "крутим хлопцем" порівняно зі своїм начитаним братом Башаром, але надто запальним та імпульсивним, щоб посісти місце батька.

Махер Асад (ліворуч) на сімейному фото Фото: Wikipedia

Саме він керував прибутковою наркоімперією режиму Асадів, вартість якої оцінювали в приголомшливі 1,9 мільярда фунтів стерлінгів, і очолював елітну 4-ту бронетанкову дивізію армії та Республіканську гвардію, яка відповідала за оборону Дамаска.

За даними The Times, він планував зайняти останню позицію в місті Хомс і повідомив про свої плани своєму братові вранці 7 грудня.

Того дня йому не вдалося з ним зв'язатися, але він зміг розшукати його на військовому аеродромі Аль-Маззе, де він виявив свого брата готовим сісти на літак до контрольованої Росією бази Хмеймім, звідки він мав вилетіти до Москви.

За непідтвердженими даними, востаннє запального Махера бачили сперечальним зі своїм братом, коли він готувався до посадки на рейс.

Коли його війська зрозуміли, що президент, який нібито закликав свою армію триматися лише за кілька годин до своєї втечі, кинув їх, остання лінія оборони звалилася, а разом із нею і режим сім'ї Асад.

Після падіння режиму під час рейдів на будинки й об'єкти, що належать Асаду, було виявлено накопичені сім'єю багатства.

Днями повстанці виявили велику партію стимулятора на кшталт амфетаміну, що викликає звикання, під назвою каптагон, який також називають "кокаїном для бідних".

Фабрика з виробництва каптагону

Таблетки були виявлені захованими всередині електричних компонентів, призначених для експорту, під час рейду на склад у кар'єрі на околиці Дамаска. Таблетки каптагону були упаковані в мідні котушки новеньких побутових стабілізаторів напруги.

Доходи від продажу каптагону допомогли підтримати уряд Асада впродовж 13 років громадянської війни в Сирії, унаслідок чого Сирію стали називати "наркодержавою".

За оцінками Держдепартаменту США, статки сім'ї Асада оцінюють у 2 мільярди доларів, а їхнє багатство сховане на численних рахунках, у підставних компаніях, офшорних податкових притулках і в портфелях нерухомості.

Нагадаємо, 16 грудня Башар Асад зробив несподівану заяву, повідомивши, що не мав наміру тікати з Сирії. Але він визнав, що саме російські військові допомогли йому полетіти з країни, коли повстанці наблизилися до Дамаска.