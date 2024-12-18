В Сирии повстанцы "открыли охоту" на родного брата Башара Асада (видео)

Махер Хафез аль-Асад был близким соратником своего брата, но когда Башар сбежал в РФ, Махер остался в Сирии и скрывается.

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Сирийские повстанцы охотятся за одним из самых разыскиваемых членов семьи бежавшего диктатора Башара Асада — его братом Махером Асадом по прозвищу "Исполнитель", который славился своей жестокостью. Об этом пишет Daily Mail.

Махер Хафез аль-Асад был брошен своим братом, когда диктатор бежал из страны, которой их семья правила десятилетиями, и был предоставлен самому себе, когда повстанцы приблизились к Дамаску.

Махер Асад и Башар Асад Фото: Al Jazeera

Младший брат Асада явно готовился к быстрому бегству: под его особняками была обнаружена обширная сеть туннелей, которые, по словам повстанцев, "оснащены вентиляцией, гостиными, спальнями, замками и металлическими дверями".

Предполагается, что сейчас он находится в бегах: сообщается, что он мог сбежать через туннели и на вертолете улететь в Ирак, а затем направиться в Москву, где его семья вложила миллионы долларов в недвижимость. В Багдаде уже опровергли, что Махер был в Ираке.

Новая жизнь 57-летнего беглеца будет далека от той роскошной жизни, к которой он и его жена Манал привыкли в то время, когда Сирия была ввергнута в нищету войной и коррупцией.

Асады за полвека своего деспотического правления накопили миллиарды, а теперь их огромные дворцы разграблены, поскольку сирийцы стремятся вернуть себе то, что они считают своим по праву.

Повстанцы и мирные жители, жаждущие возмездия за страдания, в которых повинен Махер, совершили набег на его роскошные особняки и изъяли все: от часов до фотоальбомов и DVD-дисков Дженнифер Лопес .

Как ни странно, среди выброшенных вещей, найденных в его офисе, были обнаружены таблетки Phyto Andro, которые на упаковке описываются как "мощная, 100-процентно натуральная добавка для сексуального благополучия и либидо", которая "высвобождает в вас жеребца".

Что известно о Махере Асаде

Махер был младшим сыном покойного президента Сирии Хафеза Асада. Когда наследник Хафеза, Басиль, погиб в ДТП, Башар Асад стал президентом Сирии, а Махер — его верным соратником. В Сирии у него была кошмарная репутация.

"Махер был похож на большое страшное привидение. Его имя — как история ужасов. Он был как большой вампир — только он сосал доллары", — сказал 32-летний Хассан Эйд, который был среди тех, кто штурмовал один из домов военного командира к северу от Дамаска.

Один из особняков Махера Асада

В прошлом году Франция выдала ордер на арест Махера за "соучастие в преступлениях против человечности и соучастие в военных преступлениях" в связи с его причастностью к атакам с применением химического оружия.

Махер, его брат и двое других высокопоставленных чиновников разыскиваются за химическую атаку в Гуте в 2013 году, когда ракеты с газом зарин были применены против мирных жителей в контролируемых оппозицией пригородах близ Дамаска. Тогда погибли около 1000 мирных жителей.

Именно Махер руководил кровавым подавлением протестов в 2011 году. Его считали самым беспощадным в семье Асадов, "крутым парнем" по сравнению со своим начитанным братом Башаром, но слишком вспыльчивым и импульсивным, чтобы занять место отца.

Махер Асад (слева) на семейном фото Фото: Wikipedia

Именно он управлял прибыльной наркоимперией режима Асадов, стоимость которой оценивалась в ошеломляющие 1,9 миллиарда фунтов стерлингов, и возглавлял элитную 4-ю бронетанковую дивизию армии и Республиканскую гвардию, которая отвечала за оборону Дамаска.

По данным The Times, он планировал занять последнюю позицию в городе Хомс и сообщил о своих планах своему брату утром 7 декабря.

В тот день ему не удалось с ним связаться, но он смог разыскать его на военном аэродроме Аль-Маззе, где он обнаружил своего брата готовым сесть на самолет до контролируемой Россией базы Хмеймим, откуда он должен был вылететь в Москву.

По неподтвержденным данным, в последний раз вспыльчивого Махера видели спорящим со своим братом, когда он готовился к посадке на рейс.

Когда его войска поняли, что президент, якобы призвавший свою армию держаться всего за несколько часов до своего бегства, бросил их, последняя линия обороны рухнула, а вместе с ней и режим семьи Асад.

После падения режима в ходе рейдов на дома и объекты, принадлежащие Асаду, были обнаружены накопленные семьей богатства.

На днях повстанцы обнаружили крупную партию вызывающего привыкание стимулятора типа амфетамина под названием каптагон, который также называют "кокаином для бедных".

Фабрика по производству каптагона

Таблетки были обнаружены спрятанными внутри электрических компонентов, предназначенных для экспорта, в ходе рейда на склад в карьере на окраине Дамаска. Таблетки каптагона были упакованы в медные катушки новеньких бытовых стабилизаторов напряжения.

Доходы от продажи каптагона помогли поддержать правительство Асада на протяжении 13 лет гражданской войны в Сирии, в результате чего Сирию стали называть "наркогосударством".

По оценкам Госдепартамента США, состояние семьи Асада оценивается в 2 миллиарда долларов, а их богатство скрыто на многочисленных счетах, в подставных компаниях, офшорных налоговых убежищах и в портфелях недвижимости.

Напомним, 16 декабря Башар Асад сделал неожиданное заявление, сообщив, что не собирался бежать из Сирии. Но он признал, что именно российские военные помогли ему улететь из страны, когда повстанцы приблизились к Дамаску.