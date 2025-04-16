Німецького лікаря підозрюють у численних вбивствах пацієнтів, — DW

Берлінська прокуратура висунула звинувачення у щонайменше 15 вбивствах лікарю бригади паліативної допомоги. Медика підозрююсь в тому, що він вводив пацієнтам смертельні дози ліків.

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Про це пише DW.

За попередніми даними, 40-річний чоловік вбив загалом 15 пацієнтів, яких доглядала сестринська служба, у період з вересня 2021 року по липень 2024 року. Правоохоронці зазначають, що він міг діяти "зі злого наміру та інших причин".

За версію слідства, лікар вводив пацієнтам анестезуючий препарат, а потім міорелаксант – причому без медичної необхідності, а також без відома та згоди пацієнтів. Такі дії спричиняли параліч дихальних м'язів, який, своєю чергою, протягом декількох хвилин призводив до зупинки дихання та смерті.

Припускають, що лікар інколи навіть підпалював оселі пацієнтів, щоб приховати власні злочинні дії. Вік жертв становив від 56 до 94 років, і таких жертв могло бути й понад 15 – наразі слідство вивчає випадки смертей, датовані 2021 роком.

Фігурант справи перебуває під вартою з серпня 2024 року і досі не давав коментарів з приводу обвинувачень.

Прокурори з’ясували, що підозрюваний працював лікарем у кількох федеральних землях Німеччини, і вимагають для нього довічної заборони на професійну діяльність,

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