Женщина шла пешком в другую страну, чтобы найти пропавшего мужа, и встретила там его вторую семью

После разрушительного землетрясения в Мьянме женщина, которую зовут Мэй, отправилась в изнурительное путешествие в Таиланд, чтобы найти пропавшего мужа и сына, но неожиданно узнала, что ее муж десятилетия вел двойную жизнь с другой семьей.

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Об этом сообщает местный телеканал Channel 8.

Мэй совершила невероятное путешествие пешком через горы и леса из Мьянмы в Таиланд, чтобы найти своего мужа, 46-летнего Джи Тана, и сына Кяу Тата, которые после землетрясения исчезли под завалами здания в Бангкоке. Вместо воссоединения с семьей ее ждало ошеломляющее открытие. Как оказалось, ее возлюбленный более десяти лет жил двойной жизнью.

Раскрытие правды

"Я оставила свою старую мать и маленькую дочь дома и 30 марта отправилась в Таиланд пешком. Мне пришлось пройти через леса и пересечь несколько гор, чтобы добраться до тайско-мьянманской границы в провинции Канчанабури. За пересечение переход я заплатила 12 500 батов", — поделилась Мэй с корреспондентами канала.

Прибыв в Бангкок, женщина немедленно обратилась к тайским властям с просьбой помощи в поисках тела ее родных для захоронения. В больнице, где она должна была сдать ДНК-тест для подтверждения родственных связей с пострадавшими, неожиданно раскрылась вся правда.

46-летний Джи Тан Фото: Channel 8

"Медицинский персонал сообщил, что другая женщина, которая представилась женой Джи Тана, привела его дочь для сдачи ДНК-теста. Дети никогда не упоминали о другой жене моего мужа, он ежемесячно присылал деньги. Даже не подозревала о его неверности", — рассказала потрясенная Мэй.

Жил с другой женщиной 10 лет

Женщина из Таиланда, которую зовут Ви, подтвердила свои длительные отношения с Джи Таном: "Я жила с ним и его детьми более 10 лет, заботилась о них и не знала о существовании еще одной жены".

Она утверждает, что помогла мужу и его детям найти работу на строительной площадке, заручившись поддержкой друга-менеджера. Сейчас женщина чувствует себя преданной.

Несмотря на эмоциональную боль, Ви заявила, что не будет претендовать на тела Джи Тана и Кяу Тата, отдав это право Мэй. Впрочем, вопрос компенсации остается открытым. По словам чиновников, выплату за Джи Тана получит его дочь, а за Кяу Тата — Мэй.

Напомним, ранее Фокус писал о Саре Джонс-Грин из Лондона, Великобритания, которая более сорока лет ждала момента физической близости со своим мужем. Однако уже в первую брачную ночь она с удивлением узнала, что это невозможно из-за редкой патологии, которая требует хирургического вмешательства.

А тем временем в Китае свадьба завершилась громким скандалом: жених, узнав об измене любимой, устроил публичную месть, продемонстрировав всем видео, где она изменяет ему с мужем его беременной сестры.