44-летняя девственница в первую брачную ночь осознала, что не может заниматься любовью

Сара Джонс-Грин из Лондона, Великобритания, ждала более четырех десятилетий, чтобы впервые телесно сблизиться со своим мужем. В первую брачную ночь женщина неожиданно обнаружила, что это невозможно из-за редкой патологии, которую можно устранить только путем медицинского вмешательства.

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Об этом сообщает издание New York Post.

"Раньше я не знала об этом состоянии. Впервые поняла, что что-то не так, когда мы с Мартином попытались быть близкими. Я так долго этого ждала. Просто хотела почувствовать то, что чувствуют другие. Это очень разочаровывает — теперь я чувствую себя очень подавленной", — поделилась 44-летняя Сара.

Особое физическое состояние

После неудачной попытки в первую брачную ночь в конце сентября 2024 года, женщина обратилась к врачу. Путем медицинской диагностики удалось установить, что у пациентки микроперфорированная девственная плева — аномалия, при которой ткань очень толстая и имеет только одно малое отверстие, что делает невозможной интимную близость.

Сара Джонс-Грин со своим мужем Фото: SWNS

"Врач предложил мне расширители, но они слишком болезненны, как по мне, поэтому я собираюсь на операцию. Процедура в частной клинике будет стоить около $1288. Я очень волнуюсь. Хочу создать семью как можно скорее, но без хирургического вмешательства ничего не получится", — объясняет британка.

Мужчина отнесся с пониманием

Сара встретила своего нынешнего мужа, 44-летнего маркетолога Мартина Грина, в 2020 году. Еще до первого свидания она заявила ухажеру, что намерена сохранить девственность до брака — и тот отнесся к этому с пониманием.

"Я ждала четыре года, чтобы быть с ним близкой. Мартин все это время проявлял заботу — мы обсудили это, когда еще общались в Bumble", — рассказала она.

Решение не иметь интимной близости до брака, по словам женщины, связано с ее христианским воспитанием и личными убеждениями.

"Я считаю это чем-то особенным. Не хотела отдаваться кому попало. Моя мама, Памела, также ждала до замужества — и после того, как она умерла от рака поджелудочной железы в возрасте 72 лет, я была еще более решительно настроена сделать так, чтобы она мной гордилась", — говорит Джонс-Грин.

Сейчас она ожидает хирургическую процедуру, что позволит ей наконец начать семейную жизнь.

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