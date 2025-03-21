Жінка заради грошей закрутила роман зі старшим на 33 роки чоловіком: як її провчила доля

Чоловік освідчився коханій і подарував їй дорогу каблучку. Закохані планують одружитися в Африці та укласти шлюбний договір.

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Історія пари з 33-річною різницею у віці викликала резонанс у мережі після їхньої відвертої розповіді на YouTube-каналі Love Don't Judge. 31-річна Керрі та 64-річний Ренді, які перебувають у стосунках вже п'ять років, запевняють, що різниця у віці не створює жодного дискомфорту.

Пара зустрілася у застосунку для знайомств Tinder. Керрі навіть не приховує, що спочатку її мотивація була суто матеріальною. Переживаючи фінансову скруту, жінка розраховувала отримати матеріальну підтримку від забезпеченого чоловіка. "Спочатку я планувала просто видоїти його", — зізнається вона.

Доля провчила

Однак доля вирішила її провчити. З часом холодний розрахунок переріс у романтичні почуття. "Ренді виявився надзвичайно смішним і сексуальним. Мене вражає його готовність до будь-яких авантюр, попри вік", — ділиться Керрі.

Ренді, своєю чергою, називає стосунки з молодою обраницею пригодою і цінує її за доброту, красу та чесність. "Мені подобається, як люди дивляться на неї, коли ми разом", — зізнається він.

Нещодавно пара заручилася: чоловік освідчився коханій і подарував їй дорогу каблучку. Закохані планують одружитися в Африці та укласти шлюбний договір. Керрі ставиться до цього з розумінням, особливо враховуючи, що вона вже внесена до заповіту свого нареченого.

Люди засуджують

Жінка не приховує, що їхні стосунки часто викликають осуд у людей довкола, які звинувачують її в меркантильності та прагматичності. Натомість Ренді здебільшого отримує схвальні реакції від сторонніх людей. "Мені показують пальці вгору", — жартує він.

Найкраща подруга Керрі також ставилася до цих стосунків скептично, але з часом змінила свою думку. "Ренді чудово справляється з "дикою" вдачею Керрі", — зауважила вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 21-річна Лілі після восьми років стосунків із коханим Максом випадково дізналася про його справжній вік — і ця новина стала для неї справжнім шоком. Своєю історією вона поділилася на одному з тематичних форумів на платформі Reddit.

Також відома співачка Джилліан Лавін із США заради кохання пожертвувала кар'єрою, витратила всі свої заощадження та подолала пів країни, щоб бути з коханим, але в підсумку дізналася, що він її покинув.