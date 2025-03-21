Женщина ради денег закрутила роман со старшим на 33 года мужчиной: как ее проучила судьба

Мужчина сделал предложение любимой и подарил ей дорогое кольцо. Влюбленные планируют пожениться в Африке и заключить брачный договор.

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История пары с 33-летней разницей в возрасте вызвала резонанс в сети после их откровенного рассказа на YouTube-канале Love Don't Judge. 31-летняя Кэрри и 64-летний Рэнди, которые находятся в отношениях уже пять лет, уверяют, что разница в возрасте не создает никакого дискомфорта.

Пара встретилась в приложении для знакомств Tinder. Керри даже не скрывает, что изначально ее мотивация была сугубо материальной. Переживая финансовые трудности, женщина рассчитывала получить материальную поддержку от обеспеченного мужчины. "Сначала я планировала просто выдоить его", — признается она.

Судьба проучила

Судьба решила ее проучить. Со временем холодный расчет перерос в романтические чувства. "Рэнди оказался чрезвычайно смешным и сексуальным. Меня поражает его готовность к любым авантюрам, несмотря на возраст", — делится Кэрри.

Рэнди, в свою очередь, называет отношения с молодой избранницей приключением и ценит ее за доброту, красоту и честность. "Мне нравится, как люди смотрят на нее, когда мы вместе", — признается он.

Недавно пара обручилась: мужчина сделал предложение любимой и подарил ей дорогое кольцо. Влюбленные планируют пожениться в Африке и заключить брачный договор. Керри относится к этому с пониманием, особенно учитывая, что она уже внесена в завещание своего жениха.

Люди осуждают

Женщина не скрывает, что их отношения часто вызывают осуждение у окружающих людей, которые обвиняют ее в меркантильности и прагматичности. Зато Рэнди в основном получает одобрительные реакции от посторонних людей. "Мне показывают пальцы вверх", — шутит он.

Лучшая подруга Кэрри также относилась к этим отношениям скептически, но со временем изменила свое мнение. "Рэнди прекрасно справляется с "диким" нравом Кэрри", — отметила она.

Напомним, ранее Фокус писал, что 21-летняя Лили после восьми лет отношений с возлюбленным Максом случайно узнала о его настоящем возрасте — и эта новость стала для нее настоящим шоком. Своей историей она поделилась на одном из тематических форумов на платформе Reddit.

Также известная певица Джиллиан Лавин из США ради любви пожертвовала карьерой, потратила все свои сбережения и преодолела полстраны, чтобы быть с любимым, но в итоге узнала, что он ее бросил.