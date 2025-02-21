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МирФан

Мужчина женился на женщине, которую переехал на авто два года назад (фото)

Мужчина из Китая женился на женщине, которую сбил на авто в 2023 году, как это могло произойти, курьезы
Фото: QQ | Пара познакомилась во время ДТП

Сначала мужчина не хотел начинать отношения, волнуясь из-за значительной разницы в возрасте, но однажды таки согласился пойти с женщиной в кино, чтобы загладить свою вину.

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36-летний мужчина с фамилией Ли недавно женился на своей 23-летней возлюбленной в центральной китайской провинции Хунань. Пара "встретилась" в декабре 2023 года: он был водителем автомобиля, который попал в ДТП, а она — жертвой. Об этом пишет издание SCMP.

Сообщается, что в результате аварии Ли сбил неизвестную женщину, которая ехала на электровелосипеде. Водитель сразу же выбежал из машины, чтобы проверить, жива ли она. Пострадавшая, у которой позже диагностировали перелом ключицы, сказала "Не волнуйтесь" и приняла его чистосердечные извинения.

Мужчина из Китая женился на женщине, которую сбил на авто в 2023 году, как это могло произойти, курьезы, интересные истории любви Fullscreen
Мужчина сбил свою будущую жену
Фото: QQ

После этого Ли ежедневно ходил в больницу, чтобы ухаживать за жертвой ДТП, которая недавно окончила университет и работает в магазине чая. Пара делилась личными историями. Всего через три недели после аварии пострадавшая призналась водителю в любви.

Сначала мужчина не хотел начинать отношения, волнуясь из-за значительной разницы в возрасте, но однажды таки согласился пойти с ней в кино, чтобы загладить свою вину.

В сентябре прошлого года женщина забеременела, а в феврале пара поженилась, хотя никто из них не планировал брака в ближайшей перспективе. Ли сейчас живет с семьей жены, "потому что это ближе к работе". Он утверждает, что теща очень хорошо к нему относятся и даже не требовала выкупа за невесту ($26 тысяч), зная, что у него есть долги, вместо этого попросила инвестировать эти деньги в бизнес.

Мужчина из Китая женился на женщине, которую сбил на авто в 2023 году, как это могло произойти, курьезы, интересные истории любви Fullscreen
В сентябре прошлого года женщина забеременела, а в феврале пара поженилась
Фото: QQ

Ли добавил, что ДТП, в котором пострадала его нынешняя жена, было уже шестым за два месяца, но, как ни странно, последним с момента их знакомства.

Напомним, 27-летняя Эсте поделилась своим разочарованием из-за того, что мужчина, с которым она ходила на первое свидание, предложил разделить счет в конце вечера. А вот 38-летняя инфлюенсерша Сюзан Мутеси потратила 100 000 фунтов стерлингов ($126 тыс.) на свидание в надежде найти любимого, и в конце поняла неожиданную для себя вещь.