Женщина узнала, кто будет оплачивать счет, и расплакалась на первом свидании

Сложившаяся ситуация заставила Эсте задуматься над своими стандартами и пожеланиями относительно свиданий с потенциальными ухажерами.

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27-летняя Эсте поделилась своим разочарованием из-за того, что мужчина, с которым она ходила на первое свидание, предложил разделить счет в конце вечера. С момента публикации ее ролик собрал более 342 тысяч лайков и 25 тысяч комментариев в TikTok.

Сложившаяся ситуация заставила Эсте задуматься над своими стандартами и пожеланиями относительно свиданий с потенциальными ухажерами.

"Я пошла на свидание, и оно прошло хорошо. Когда пришел счет, он по-французски сказал: "На двоих". Это странно, ведь в моем понимании, если кто-то говорит: "Хочу тебя куда-то пригласить", то для меня это означает — заплатить", — говорит женщина в интервью Newsweek.

Счет на двоих

Она решила быть честной со своим кавалером относительно ожиданий и решилась на разговор. Ее кавалер ответил, что готов заплатить на следующем свидании, но позже проигнорировал ее сообщение с благодарностью за проведенное вместе время.

"Само свидание было нормальным, у нас много общего — мы оба достаточно разговорчивы. Честно говоря, очень удивлена, что он попросил два счета, ведь до этого очень настаивал, чтобы пойти куда-то вместе", — добавляет автор видео.

После некоторых размышлений об этой ситуации женщина поняла, что они не подходят друг другу.

"Это касается уважения и энтузиазма. Хочу быть с кем-то, кто увлечен мной и выражает это действиями и словами. Поведение на первых свиданиях очень важно, так же как и естественная химия", — объясняет разочарованная Эсте.

Мнения людей

Этот ролик спровоцировал широкую дискуссию в комментариях.

"Если бы это была любовная связь, то распределение счета не имело бы значения", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Джентльмены не просят разделить оплату";

"Не трать на него свое время", — выразил свое несогласие следующий пользователь;

"Почему люди привыкли к тому, что кто-то должен за них платить? Если человек сам этого хочет, то ладно, но обижаться, если кто-то этого не сделал, как по мне, довольно странно", — добавил еще один юзер.

В конце концов, Эсте осталась непоколебимой в своих убеждениях.

"Отзывы были примерно 50/50 в поддержку и против моего мнения. Люди в комментариях написали, что это результат "современного феминизма" и борьбы за "равенство", но, по моему мнению, это смешная перспектива", — пояснила женщина.

Напомним, 35-летняя Мелинда сходила на первое свидание с потенциальным партнером. Женщина надеялась хорошо провести время и немного развеяться, но первый комментарий мужчины поставил ее в тупик и разрушил все ожидания.

А вот 38-летняя инфлюенсерша Сюзан Мутеси потратила 100 тысяч фунтов стерлингов ($126 тыс.) на свидание в надежде найти любимого, и в конце поняла неожиданную для себя вещь.