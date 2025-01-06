Жінка дізналась, хто буде оплачувати рахунок, і розплакалась на першому побаченні

Ситуація, що склалася, змусила Есте замислитися над своїми стандартами та побажаннями щодо побачень з потенційними залицяльниками.

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27-річна Есте поділилася своїм розчаруванням через те, що чоловік, з яким вона ходила на перше побачення, запропонував розділити рахунок наприкінці вечора. З моменту публікації її ролик зібрав понад 342 тисячі вподобайок та 25 тисяч коментарів у TikTok.

Ситуація, що склалася, змусила Есте замислитися над своїми стандартами та побажаннями щодо побачень з потенційними залицяльниками.

"Я пішла на побачення, і воно минуло добре. Коли прийшов рахунок, він по-французьки сказав: "На двох". Це дивно, бо у моєму розумінні, якщо хтось каже: "Хочу тебе кудись запросити", то для мене це означає — заплатити", — каже жінка в інтерв’ю Newsweek.

Рахунок на двох

Вона вирішила бути чесною зі своїм кавалером щодо очікувань й наважилась на розмову. Її кавалер відповів, що готовий заплатити на наступному побаченні, але пізніше проігнорував її повідомлення з подякою за проведений разом час.

"Саме побачення було нормальним, у нас багато спільного — ми обидва досить балакучі. Чесно кажучи, дуже здивована, що він попросив два рахунки, адже до цього дуже наполягав, щоб піти кудись разом", — додає авторка відео.

Після деяких роздумів про цю ситуацію жінка зрозуміла, що вони не підходять один одному.

"Для мене це стосується поваги та ентузіазму. Хочу бути з кимось, хто захоплений мною і виражає це діями та словами. Поведінка на перших побаченнях дуже важлива, так само як і природна хімія", — пояснює розчарована Есте.

Думки людей

Цей ролик спровокував широку дискусію у коментарях.

"Якби це був любовний зв'язок, то розподіл рахунку не мав би значення", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Джентльмени не просять розділити оплату";

"Не витрачай на нього свій час", — висловив свою незгоду наступний користувач;

"Чому люди звикли до того, що хтось має за них платити? Якщо людина сама цього хоче, то одна справа, але ображатися, якщо хтось цього не зробив, як на мене, досить дивно", — додав ще один юзер.

Зрештою, Есте залишилась непохитною у своїх переконаннях.

"Відгуки були приблизно 50/50 на підтримку і проти моєї думки. Люди у коментарях написали, що це результат "сучасного фемінізму" та боротьби за "рівність", але, на мою думку, це смішна перспектива", — пояснила жінка.

Нагадаємо, 35-річна Мелінда сходила на перше побачення з потенційним партнером. Жінка сподівалась гарно провести час й трохи розвіятися, але перший коментар чоловіка поставив її у глухий кут й зруйнував всі очікування.

А от 38-річна інфлюенсерка Сюзан Мутесі витратила 100 000 фунтів стерлінгів ($126 тис.) на побачення в надії знайти коханого, і в кінці зрозуміла несподівану для себе річ.