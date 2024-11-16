Женщина потратила более 125 тыс. долларов на свидание: нашла ли она свою любовь

Сюзан была не против, если кавалер был готов оплатить ужин, однако тратила очень много денег на приложения для знакомств, такси и салоны красоты.

38-летняя инфлюенсер Сюзан Мутеси потратила 100 000 фунтов стерлингов ($126 тыс.) на свидания в надежде найти любимого, и в конце поняла неожиданную для себя вещь. Об этом пишет Daily Star.

Женщина утверждает, что потратила на знакомства около 100 000 фунтов стерлингов, в том числе на регистрацию в двух "элитных" приложениях, где можно встречаться с миллионерами.

"Были моменты, когда я останавливалась и думала: "Действительно ли это того стоит?", — вспоминает женщина.

В частности в одном из приложений Сюзан приобрела возможность на три месяца попасть в перечень "богатых, успешных и привлекательных миллионеров". Эта услуга стоила ей 999 долларов.

Среди расходов Сюзан:

белье за 300 фунтов стерлингов;

50 000 фунтов на такси, еду и напитки;

регулярные посещения салонов, которые стоят от 150 фунтов за сеанс (маникюр, бразильский воск и уход за бровями).

"Это как записаться в тренажерный зал — только вместо того, чтобы тренироваться, вы просто пытаетесь найти кого-то, кто будет достаточно подтянутым, чтобы выдержать вашу сказочность!", — рассказала Сюзан журналистам.

Сюзан Мутеси Фото: Соцсети

Она объяснила, что не хочет тесниться в общественном транспорте по дороге на свидание, ведь хочет приехать на него расслабленной и выглядеть свежей, поэтому и потратила около 50 тысяч фунтов на такси, еду и напитки.

"Если мужчина предлагает заплатить, я всегда соглашаюсь, поскольку знаю, сколько времени, усилий и денег ушло на подготовку к свиданию, поэтому не считаю несправедливым, если мой кавалер заплатит за ужин", — подчеркнула Сюзан.

По ее словам, один день бьюти-ритуалов может стоить 300 фунтов стерлингов и это без учета дизайнерских нарядов.

"Добавьте пару каблуков, и вдруг мой бюджет рос быстрее, чем мои большие надежды на первое свидание!", — объясняет Сюзан.

Однако, потратив тысячи фунтов на свой яркий образ жизни, Сюзан поняла, что искала любовь не там, где надо. А все потому, что ее единственная настоящая любовь была ближе, чем она могла себе представить, — это она сама.

"Среди хаоса я открыла для себя удивительную истину: мои самые значимые отношения — это отношения с самой собой. Для того, чтобы ориентироваться в любви в современном мире, нужны юмор и стойкость, но за нарядами, приложениями и косметическими процедурами настоящая инвестиция заключается в том, чтобы научиться любить себя", — подчеркнула Сюзан.

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