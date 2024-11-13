Выиграла в лотерею жизни: женщина неожиданно узнала, что беременна четверней (фото)

История Ханны Кармак является редким примером того, как неожиданные повороты судьбы могут подарить бесценное счастье и изменить жизнь. Женщина родила четверо малышей, которые оказались парой близнецов.

30-летняя Ханна Кармак из штата Алабама (США) была шокирована, когда узнала, что ждет не одного ребенка, а четверняшек. Для женщины, которая не принимала препаратов от бесплодия, новость стала полным сюрпризом. Об этом пишет Newsweek.

"Мы и представить себе не могли, что вместо одного малыша будет четверо, поэтому я много плакала", — поделилась Ханна.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, рождение четверни — крайне редкое событие, встречающееся примерно в одной из 571 787 беременностей. Но на этом сюрпризы для Ханны не закончились: вскоре выяснилось, что она носит два набора однояйцевых близнецов — две девочки, Эвелин и Аделин, и двух мальчиков, Дэвида и Дэниела.

Рождение четверни — крайне редкое событие, встречающееся примерно в одной из 571 787 беременностей Фото: Instagram

Издание отмечает, что четверняшки появились на свет на сроке 27 недель и три дня после сложной беременности. Ханна вспоминает, что особенно беспокоилась за девочек, так как у одной из них была угроза мертворождения. В день родов ее экстренно госпитализировали, когда Эвелин соскользнула в родовой канал. В 04:15 утра врачи были готовы к экстренному кесареву сечению, и около 40-50 человек в операционной ожидали появления малышей.

До рождения четверняшек Ханна работала ветеринарным техником и трудилась в ночные 13-часовые смены. У нее уже была 9-летняя дочь, и она не могла проводить с ней и мужем достаточно времени.

"В тот год, когда я забеременела, я молилась, чтобы Господь изменил мой рабочий график. Я не представляла, что Он благословит меня четверней. Эти дети изменили мою жизнь и дополнили нашу семью", — сказала Ханна.

До рождения четверняшек у Ханны уже была 9-летняя дочь Фото: Instagram

Пользователи соцсетей называют женщину счастливицей и сравнивают рождение четверни с выигрышем в лотерею. Хотя реакция в основном положительная, Ханна признает, что встречает и критические мнения.

"Мы с мужем иногда сидим на диване, едим попкорн и смеемся над комментариями, ведь только те, у кого есть четверо детей сразу, поймут, почему мы делаем то, что делаем", — говорит американка.

Ранее Фокус сообщал, что подаренный набор для анализа ДНК раскрыл семейную тайну, которую хранили 50 лет. Мужчина по имени Тони получил в подарок набор для анализа ДНК и решил воспользоваться им. Результаты шокировали его, ведь в его семейном древе появилась новая "сестра" по имени Клэр.

Также стало известно, что женщина вышла замуж за мужчину, забывшего об их расставании после сотрясения мозга. Митчелл Бразерсон получил тяжелое сотрясение мозга при попытке сделать сальто на горнолыжном склоне. Оказавшись в больнице, он позвонил своей девушке Дженне с просьбой забрать его домой, не помня, что они недавно расстались.