Виграла в лотерею життя: жінка несподівано дізналася, що вагітна четвірнею (фото)

Історія Ханни Кармак є рідкісним прикладом того, як неочікувані повороти долі можуть подарувати безцінне щастя та змінити життя. Жінка народила четверо малюків, які виявилися парою близнюків.

30-річна Ханна Кармак зі штату Алабама (США) була шокована, коли дізналася, що чекає не на одну дитину, а на четвірку. Для жінки, яка не приймала препаратів від безпліддя, новина стала повним сюрпризом. Про це пише Newsweek.

"Ми й уявити собі не могли, що замість одного малюка буде четверо, тому я багато плакала", — поділилася Ганна.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, народження четвірки — вкрай рідкісна подія, що трапляється приблизно в одній із 571 787 вагітностей. Але на цьому сюрпризи для Ханни не закінчилися: незабаром з'ясувалося, що вона має два набори однояйцевих близнюків — дві дівчинки, Евелін і Аделін, і двох хлопчиків, Девіда і Деніела.

Народження четверні — вкрай рідкісна подія, що трапляється приблизно в одній із 571 787 вагітностей Фото: Instagram

Видання зазначає, що четвернята з'явилися на світ на терміні 27 тижнів і три дні після складної вагітності. Ханна згадує, що особливо турбувалася за дівчаток, оскільки в однієї з них була загроза мертвонародження. У день пологів її екстрено госпіталізували, коли Евелін зісковзнула в родовий канал. О 04:15 ранку лікарі були готові до екстреного кесаревого розтину, і близько 40-50 осіб в операційній очікували появи малюків.

До народження четвірок Ханна працювала ветеринарним техніком і трудилася в нічні 13-годинні зміни. У неї вже була 9-річна дочка, і вона не могла проводити з нею і чоловіком достатньо часу.

"Того року, коли я завагітніла, я молилася, щоб Господь змінив мій робочий графік. Я не уявляла, що Він благословить мене четвернею. Ці діти змінили моє життя і доповнили нашу сім'ю", — сказала Ханна.

До народження четвірок у Ганни вже була 9-річна донька Фото: Instagram

Користувачі соцмереж називають жінку щасливицею і порівнюють народження четвірки з виграшем у лотерею. Хоча реакція здебільшого позитивна, Ганна визнає, що зустрічає і критичні думки.

"Ми з чоловіком іноді сидимо на дивані, їмо попкорн і сміємося над коментарями, адже тільки ті, хто має четверо дітей одразу, зрозуміють, чому ми робимо те, що робимо", — каже американка.

Раніше Фокус повідомляв, що подарований набір для аналізу ДНК розкрив сімейну таємницю, яку зберігали 50 років. Чоловік на ім'я Тоні отримав у подарунок набір для аналізу ДНК і вирішив скористатися ним. Результати шокували його, адже в його сімейному дереві з'явилася нова "сестра" на ім'я Клер.

Також стало відомо, що жінка вийшла заміж за чоловіка, який забув про їхнє розставання після струсу мозку. Мітчелл Бразерсон отримав важкий струс мозку під час спроби зробити сальто на гірськолижному схилі. Опинившись у лікарні, він зателефонував своїй дівчині Дженні з проханням забрати його додому, не пам'ятаючи, що вони недавно розлучилися.