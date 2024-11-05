Подаренный набор для анализа ДНК раскрыл семейную тайну, которую хранили 50 лет

Мужчина по имени Тони получил в подарок набор для анализа ДНК и решил воспользоваться им. Результаты шокировали его, ведь в его семейном древе появилась новая "сестра" по имени Клэр.

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Две британские семьи столкнулись с ошеломляющей правдой после того, как подаренный на Рождество набор для анализа ДНК раскрыл, что их дочерей подменили при рождении. Эмоциональное воссоединение принесло ответы на вопросы, мучившие их десятилетиями. Об этом пишет The Mirror.

Все началось с рождественского подарка в 2021 году, когда Тони получил набор для анализа ДНК и спустя несколько месяцев, решив воспользоваться подарком, отправил образец на тестирование. Результаты шокировали его: в семейном древе появилась новая "сестра" по имени Клэр. Удивленный Тони связался с ней, чтобы разобраться, не ошибка ли это. Клэр, получившая подобный набор два года назад, также заметила странные совпадения, указывающие на родственников, о которых она ничего не знала.

В ходе общения Тони и Клэр, оба из Уэст-Мидлендс, установили, что сестра Тони Джессика родилась в то же время и в той же больнице, что и Клэр. Это открытие, которое привело их к поразительному выводу: девочек подменили при рождении более 50 лет назад.

Их история стала известна благодаря подкасту BBC Sounds The Gift: Switched, где 83-летняя мать Тони, Джоан, вспоминала свои чувства от встречи с биологической дочерью.

"Мы обнялись, и это было так естественно. Она была похожа на меня в молодости. Я сразу почувствовала связь и была счастлива, что у меня появилась дочь", — сказала Джоан.

Иллюстративное фото Фото: Flickr

Для Клэр, чье детство было трудным и полным ощущений чужеродности, встреча с биологической матерью оказалась мощным и долгожданным моментом.

"Я смотрела на Джоан и впервые видела человека с моими глазами. Мы обнялись и зарыдали. Это было невероятное чувство принадлежности", — вспоминает она.

Сестра Тони Джессика, узнавшая, что ее биологическая мать недавно умерла, отказалась участвовать в подкасте. Несмотря на это, Джоан твердо заявила: "Джессика всегда останется моей дочерью, и это для меня неизменно".

В подкасте также отметили, что в 1960-е годы в британских родильных домах детей забирали от матерей в первую ночь, оставляя их в метках и маркированных кроватках. Однако этот случай подчеркивает, что даже такие меры могли быть ненадежными. Предполагается, что Клэр и Джессику случайно перепутали и отдали чужим родителям. Ответственная больница подтвердила ошибку, но не смогла предоставить подробностей, так как архивы с тех пор не сохранились.

Национальной службе здравоохранения Великобритании принесла извинения и сообщила, что работает над определением размера компенсации обеим семьям, пострадавшим от ошибки.

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