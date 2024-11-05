Не попрощалась с детьми: супруги подали в суд на няню за то, что она уволилась

Дэвид Аарон и Глория Гарофало рассказали, что их дети успели привыкнуть к няне и чувствовали себя в безопасности. По их словам, внезапный уход стал для них стрессом.

Related video

Супруги Дэвид Аарон и Глория Гарофало из Ванкувера (Канада) обратилась в суд, требуя возмещения убытков и компенсации за эмоциональный ущерб, утверждая, что их няня Ройсин Мерфи проявила халатность, оставив работу без предупреждения, что, по их словам, нарушило эмоциональную стабильность их детей. Об этом пишет Vancouver Sun.

По словам супругов, дети успели привыкнуть к няне и чувствовали себя в безопасности. Иск, поданный в Верховный суд Британской Колумбии, содержит также требование штрафных санкций за "вопиющее пренебрежение к интересам детей".

Аарон и Гарофало отметили, что, нанимая няню в сентябре, они оговорили четкие условия, включая обязательство работать до декабря. Семья рассчитывала на ее постоянное присутствие, чтобы поддерживать привычную среду для своих детей. Внезапный уход няни, по мнению родителей, стал для них стрессом, так как они не попрощались с человеком, которому доверяли.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

В заявлении говорится, что 18 октября Мерфи почувствовала недомогание и, чтобы минимизировать риск заражения детей, по просьбе Аарона ушла домой. Спустя два дня она отправила электронное письмо, сообщив, что увольняется из-за этой просьбы. В семье считают, что ее решение было резким и безосновательным, так как просьба оставаться дома из-за болезни была сделана вежливо и с заботой о здоровье детей.

Супруги подчеркивают, что после увольнения Мерфи им пришлось подстраивать рабочий график и искать временные решения для ухода за детьми, что сказалось на их профессиональных обязанностях и привело к финансовым потерям. В иске утверждается, что нарушение контракта было проявлением пренебрежения к детям, которые, как сказано, "привыкли к стабильной поддержке и заботе". Семья требует от Мерфи компенсации за ущерб, вызванный непредвиденными расходами и изменением в графике работы, а также за влияние на эмоциональное состояние детей.

Мерфи, гражданка Ирландии, пока не прокомментировала происходящее, а адвокаты семьи отказались от дальнейших комментариев до слушания дела.

Ранее Фокус сообщал, что американский бизнесмен разозлил соседей, построив своему сыну трассу для гонок. Чарльз Сиперко отметил, что трек стоил более 100 000 долларов. Он обустроен на частной территории, огражденной деревьями и кустарником, чтобы свести шум к минимуму, но соседи все равно не довольны.

Также стало известно, что люди жалуются на "соседей из ада", из-за которых болеют их дети. Местные жители говорят, что мусор привлекает крыс и создает серьезные риски для здоровья детей, многие из которых уже жалуются на недомогание.