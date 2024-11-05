Не попрощалася з дітьми: подружжя подало до суду на няню за те, що вона звільнилася

Девід Аарон і Глорія Гарофало розповіли, що їхні діти встигли звикнути до няні й почувалися в безпеці. За їхніми словами, раптовий відхід став для них стресом.

Related video

Подружжя Девід Аарон і Глорія Гарофало з Ванкувера (Канада) звернулося до суду, вимагаючи відшкодування збитків і компенсації за емоційну шкоду, стверджуючи, що їхня няня Ройсін Мерфі виявила недбалість, залишивши роботу без попередження, що, за їхніми словами, порушило емоційну стабільність їхніх дітей. Про це пише Vancouver Sun.

За словами подружжя, діти встигли звикнути до няні та почувалися в безпеці. Позов, поданий до Верховного суду Британської Колумбії, містить також вимогу штрафних санкцій за "кричущу зневагу до інтересів дітей".

Аарон і Гарофало зазначили, що, наймаючи няню у вересні, вони обумовили чіткі умови, включно із зобов'язанням працювати до грудня. Сім'я розраховувала на її постійну присутність, щоб підтримувати звичне середовище для своїх дітей. Раптовий відхід няні, на думку батьків, став для них стресом, оскільки вони не попрощалися з людиною, якій довіряли.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

У заяві йдеться, що 18 жовтня Мерфі відчула нездужання і, щоб мінімізувати ризик зараження дітей, на прохання Аарона пішла додому. Через два дні вона надіслала електронного листа, повідомивши, що звільняється через це прохання. У сім'ї вважають, що її рішення було різким і безпідставним, оскільки прохання залишатися вдома через хворобу було зроблено ввічливо і з турботою про здоров'я дітей.

Подружжя наголошує, що після звільнення Мерфі їм довелося підлаштовувати робочий графік і шукати тимчасові рішення для догляду за дітьми, що позначилося на їхніх професійних обов'язках і призвело до фінансових втрат. У позові стверджується, що порушення контракту було проявом зневаги до дітей, які, як сказано, "звикли до стабільної підтримки й турботи". Сім'я вимагає від Мерфі компенсації за шкоду, спричинену непередбачуваними витратами та зміною в графіку роботи, а також за вплив на емоційний стан дітей.

Мерфі, громадянка Ірландії, поки що не прокоментувала того, що відбувається, а адвокати сім'ї відмовилися від подальших коментарів до слухання справи.

Раніше Фокус повідомляв, що американський бізнесмен розлютив сусідів, побудувавши своєму синові трасу для перегонів. Чарльз Сіперко зазначив, що трек коштував понад 100 000 доларів. Він облаштований на приватній території, огородженій деревами і чагарником, щоб звести шум до мінімуму, але сусіди все одно не задоволені.

Також стало відомо, що люди скаржаться на "сусідів із пекла", через яких хворіють їхні діти. Місцеві жителі кажуть, що сміття приваблює щурів і створює серйозні ризики для здоров'я дітей, чимало з яких уже скаржаться на нездужання.