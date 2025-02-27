Как ответ женщинам: в Одессе может появиться служба такси "мужчины для мужчин" (видео)

Мужчины в Одессе во время поездки в такси смогут смотреть спортивные соревнования и хорошо отдохнуть, анонсировал местный таксист.

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В Одессе пообещали создать службу такси, которая будет обслуживать исключительно мужчин. Клиентов будут везти в пункт назначения, а в салоне их будет ждать выпивка, закуска и особые маршруты, которые будут прокладывать далеко от работников терцентров комплектования. Видео с анонсом уникальных услуг появилось в соцсети TikTok.

Информация о новом сервисе для мужчин появилась в аккаунте Taxist_OD, связанной, вероятно, с одесской службой такси. Мужчина на видео — водитель, который ведет машину и записывает видео для потенциальных клиентов. Слышно, что идея новой услуги появилась после запуска проекта Women for Women службы такси Bolt. Автор записи заявил, что он предлагает аналогичный сервис, но исключительно для мужчин. По его словам, он будет предоставлять полный пакет услуг — от выпивки, чипсов и "сухариков", прокладывания маршрутов далеко от блокпостов с ТЦК и до поездок к "девочкам".

"Я запускаю сервис в Одессе, где мужчина будет везти мужчину, в такси будет пивко, какие-то еще выпивончики: вискарик, водочка. Сделаем экранчик, планшет или экран, где будут спортивные трансляции. Водитель будет знать все точки, массажи, девочки, стрепухи, все со скидками будет. Также водитель будет знать, где находятся все блокпосты и их объезжать. Это будет только у меня такой сервис", — обещает мужчина своим будущим клиентам.

Под видео появились положительные отзывы. Комментаторы радуются, что получат услуги, которые так долго ждали. Другие же отмечают, что такой сервис должен быть по умолчанию для всех пассажиров мужского пола.

Такси в Украине — детали

Видео о "такси для мужчин" появилось после того, как днем 27 февраля служба Bolt в Facebook анонсировала новую услугу, которая будет действовать пока только для Киева. Указывается, что услуга Women for Women — это возможность для женщин вызвать машину, которой будет управлять исключительно водительница. Чтобы получить услугу, следует пройти дополнительную быструю верификацию, говорится в заметке Bolt. Также называется причина появления нового проекта — для безопасности женщин.

"Мы понимаем, насколько важно ощущение безопасности для пассажирок и водителей, поэтому создали новую категорию Women for Women. Она призвана сделать путешествия более удобными и спокойными для тех женщин, которые предпочитают такие поездки", — пояснила компания Bolt.

Такси в Украине — поездки для водительниц и пассажирок Фото: Facebook Такси в Украине — стоимость поездки для пассажирок Фото: X (Twitter)

В Киеве существует служба такси Pink, в которой работают только женщины, а услуги предоставляются женщинам с детьми до 12 лет. На странице Facebook указано, что среди услуг — безопасный подвоз детей в школу.

Отметим, в 2023 году компания "Укрзализныця" ввела особые вагоны, в которых можно ехать только женщинам с детьми, причем есть ограничения для возраста мальчиков. Идея с вагонами появилась из-за того, что украинки не чувствовали себя в безопасности в купе с посторонними мужчинами. Согласно данным компании, услуга пользуется популярностью, поэтому со временем сервис расширили: появились специальные детские вагоны.

Напоминаем, 20 февраля проект NGL собрал показания 20 женщин, которые пожаловались на домогательства преподавателей актерского мастерства. Тем временем вспыхнул секс-скандал во Львовском университете: под подозрением оказался 87-летний преподаватель Иосиф Лось.