Мальчикам от 6 лет вход запрещен: новый скандал с женскими купе в Украине

"Укрзалізниця" пошла навстречу украинкам — теперь у пассажирок есть возможность купить билеты в женские купе. Однако проезд в таких вагонах запрещен женщинам с детьми старше 6 лет.

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Вокруг "Укрзалізниці" разгорелся новый скандал: украинка с 6-летним сыном не смогла забронировать билет в женский вагон, проезд в котором стал доступен с 12 июня.

"Объясните. А какого бена я с сыном 6 лет не могу пользоваться женским вагоном? То есть до 5 — ок, а дальше уже мискузи, піз…те, дама, раз родили Y хромосому? Все женщины равны, но мамы девочек ровнее? К слову, тот страшный случай, когда пассажирку чуть не изнасиловали и избили – она была с сыном в купе", — высказалась в Facebook киевлянка Юлия Шило.

Киевлянку возмутило, что привилегией женского купе могут воспользоваться не все женщины Фото: скриншот из Facebook

При обсуждении вопроса в соцсетях украинцы разделились на два лагеря: одни поддерживают женщину, другие не понимают, почему эта тема вообще обсуждается.

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Действительно, "Укрзалізниця" официально заявила, что женские вагоны доступны только для женщин и детей не старше 6 лет. При этом на сайте перевозчика не уточняется пол детей, то есть в женский вагон могут не пускать даже девочек старше заявленного возраста. Также оператор железнодорожных перевозок не уточнил, почему для детей выбран именно указанный ценз и какие критерии позволили определить это ограничение.

Гендерный эксперт, глава Центра развития демократии Элла Ламах предполагает, что такой возрастной порог могли выбрать, исходя из того, что дети идут в школу именно с 6 лет дети, тем не менее, такое решение все равно вызывает вопросы.

"Почему запрет касается именно детей от шести лет, а не от десяти, к примеру, когда у мальчиков начинается пубертатный период? Пошли они в школу — ну и что? Разве пятилетний ребенок сильно отличается от шестилетнего? Здесь требуется разъяснение самой "Укрзалізниці". Что касается девочек: по закону самостоятельно путешествовать по Украине могут дети с 14 лет, а значит именно с этого возраста девочки могут бронировать билеты в женских купе", — говорит Фокусу Ламах.

При этом эксперт не понимает негодования киевлянки, ведь женские купе вводятся не для комфорта, а для безопасности украинок.

"Женские вагоны предназначены для женщин и речь, в первую очередь, идет о тех, кто путешествует в одиночестве. Речь идет о безопасности, которую должна чувствовать женщина в поезде, а не о комфорте. Для путешествий с ребенком должны быть семейные вагоны. Если на то пошло, двухместные купе-люкс никто не отменял, туда пускают с ребенком любого возраста и пола. В любом случае все вагоны, вне зависимости от их специфики, должны оснащаться специальными тревожными кнопками, и проводники обязаны контролировать безопасность пассажиров", — считает гендерный эксперт.

В "Укрзалізниці" уже сообщили что рассматривают варианты создания семейных вагонов и даже отдельные для путешествия с животными.

Напомним, на время пилотного периода женские купе будут доступны на 4 рейсах дальнего сообщения, которые вышли в лидеры по числу зарегистрированных конфликтных случаев.