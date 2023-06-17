Хлопчикам від 6 років вхід заборонено: новий скандал із жіночими купе в Україні

"Укрзалізниця" пішла назустріч українкам — тепер пасажирки мають можливість купити квитки в жіночі купе. Однак проїзд у таких вагонах заборонено жінкам із дітьми віком від 6 років.

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Навколо "Укрзалізниці" спалахнув новий скандал: українка з 6-річним сином не змогла забронювати квиток у жіночий вагон, проїзд у якому став доступним з 12 червня.

"Поясніть. А якого бена я з сином 6 років не можу користуватися жіночим вагоном? Тобто до 5 — ок, а далі вже міскузі, піз…те, дама, раз родили Y хромосому? Всі жінки рівні, але мами дівчаток рівніші? До слова, той жахливий випадок, коли пасажирку мало не зґвалтували та побили – вона була із сином у купе", — висловилася у Facebook киянка Юлія Шило.

Киянку обурило, що привілеєм жіночого купе можуть скористатися не всі жінки Фото: скриншот из Facebook

Під час обговорення питання у соцмережах українці розділилися на два табори: одні підтримують жінку, інші не розуміють, чому ця тема взагалі обговорюється.

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Справді, "Укрзалізниця" офіційно заявила, що жіночі вагони доступні лише для жінок та дітей не старших 6 років. При цьому на сайті перевізника не уточнюється стать дітей, тобто в жіночий вагон можуть не пускати навіть дівчаток старших за заявлений вік. Також оператор залізничних перевезень не уточнив, чому для дітей обрано саме цей ценз і які критерії дозволили визначити це обмеження.

Гендерна експертка, голова Центру розвитку демократії Елла Ламах припускає, що такий віковий поріг могли вибрати, виходячи з того, що діти йдуть до школи саме з 6 років, проте таке рішення все одно викликає питання.

"Чому заборона стосується саме дітей від шести років, а не від десяти, наприклад, коли у хлопчиків починається пубертатний період? Пішли вони до школи — ну й що? Хіба п'ятирічна дитина дуже відрізняється від шестирічної? Тут потрібне роз'яснення самої "Укрзалізниці". Щодо дівчаток: згідно із законом самостійно подорожувати Україною можуть діти з 14 років, а отже саме з цього віку дівчатка можуть бронювати квитки в жіночих купе", — каже Фокусу Ламах.

При цьому експертка не розуміє обурення киянки, адже жіночі купе запроваджуються не для комфорту, а для безпеки українок.

"Жіночі вагони призначені для жінок і мова, в першу чергу, йде про тих, хто подорожує на самоті. Йдеться про безпеку, яку повинна відчувати жінка в поїзді, а не про комфорт. Для подорожей з дитиною повинні бути сімейні вагони. Як на то пішло, двомісні купе-люкс ніхто не скасовував, туди пускають з дитиною будь-якого віку та статі. В будь-якому випадку всі вагони, незалежно від їхньої специфіки, повинні оснащуватися спеціальними тривожними кнопками, і провідники зобов'язані контролювати безпеку пасажирів", — вважає гендерна експертка.

В "Укрзалізниці" вже повідомили, що розглядають варіанти створення сімейних вагонів і навіть окремі для подорожі з тваринами.

Нагадаємо, на час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які вийшли у лідери за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків.