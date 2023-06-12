Ціна залишиться незмінною: "Укрзалізниця" запускає перші жіночі купе в поїздах

Перші квитки в жіночі купе будуть доступні для продажу наприкінці червня. На час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які вийшли у лідери за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків.

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У понеділок, 12 червня, офіційна пресслужба "Укрзалізниці" повідомила, що запустила перші жіночі купе на ряді своїх поїздів. Про це вказано на офіційній сторінці "Укрзалізниці" у Facebook.

"Укрзалізниця" у пілотному режимі відкрила продаж квитків у жіночі купе. Продаж таких квитків відбуватиметься виключно у мобільному додатку "Укрзалізниці": для того, щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити додаток", — повідомляє пресслужба.

Поїзди з доступними в жіноче купе квитками будуть відмарковані відповідно, посадка буде доступна виключно для жінок і дітей віком до 6 років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізнятиметься від звичайної, кількість квитків на одне замовлення буде обмежена чотирма квитками.

Під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які знаходяться серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року:

Поїзд №81 Київ – Ужгород;

Київ – Ужгород; Потяг №41 Дніпро – Трускавець;

Дніпро – Трускавець; Поїзд №75 Київ – Кривий Ріг;

Київ – Кривий Ріг; Потяг №15 Харків – Ясіня.

У пресслужбі зазначають, що квитки до жіночих купе на цих поїздах будуть у продажу вже з 30 червня.

Нагадаємо, з середини лютого 2023 року "Укрзалізниця" додала два нові пасажирські поїзди на Польщу з метою забезпечити щоденне залізничне сполучення. Перший поїзд слідуватиме за маршрутом Харків, Київ — Перемишль, інший піде шляхом Київ — Варшава, Хелм.

Також нагадаємо, на початку березня "Укрзалізниця" опублікувала перелік речей, що найчастіше забувають у вагонах поїздів.