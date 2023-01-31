"Укрзалізниця" пустила два нові потяги до Польщі: деталі маршрутів

Для забезпечення щоденного залізничного сполучення між Україною та Польщею будуть додані два пасажирські потяги за маршрутами: Харків, Київ — Перемишль та Київ — Варшава, Хелм.

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"Укрзалізниця" з 19 лютого додасть два нові пасажирські потяги на Польщу з метою забезпечити щоденне залізничне сполучення. Перший потяг слідуватиме за маршрутом Харків, Київ — Перемишль, інший піде шляхом Київ — Варшава, Хелм, повідомляє пресслужба підприємства.

"Укрзалізниця продовжує розширювати мережу залізничних сполучень України та Польщі та призначає потяги №89/73 — 74/90 Харків, Київ — Перемишль та №67/19 — 20/68 Київ — Варшава, Хелм", — йдеться у повідомленні.

Потяг №89/73 — 74/90 Харків, Київ — Перемишль

19 лютого з Харкова буде відправлено перший рейс до польського Перемишля. Потяг прямуватиме у бік Польщі за непарними числами. Час відправлення з Харкова — 14:07. У Київ потяг прибуватиме о 21:04, тобто час прямування дорогою до української столиці становитиме майже 7 годин.

У Перемишлі потяг приїде об 11:30. Таким чином час шляху з Харкова до кінцевої зупинки у Польщі становитиме 21 годину 23 хвилини.

У зворотному напрямку з 20 лютого потяг слідуватиме по парних числах. З Перемишля він вирушить о 13:45 і до Харкова приїде наступної доби о 10:01.

"Цей потяг дасть мешканцям Харкова щоденне сполучення з Польщею, оскільки призначений кілька місяців тому потяг №93/94 Харків-Хелм курсує з Харкова по парним числам", — пояснили в "Укрзалізниці".

Потяг №67/19 — 20/68 Київ — Варшава, Хелм

Також з 19 лютого "Укрзалізниця" пустить щоденний потяг із Києва до Варшави через Хелм. Час відправлення зі столичного вокзалу — 18:14. У Хелм потяг прибуде рано-вранці о 4:55, а до Варшави — 10:12.

У зворотному напрямку з Варшави потяг вирушить о 17:45, з Хелма — о 23:45 із прибуттям до Києва о 13:07. Таким чином час прямування з Києва до Варшави становитиме без двох хвилин 16 годин.

"Пасажири потяга №19/20, прибувши до Хелма, можуть зручно пересісти на польський потяг IС67, який приїжджатиме до Варшави о 10:12. Також у зворотному напрямку: з Варшави польський потяг IС68 виїжджатиме о 17:45 та прибуватиме в Хелм о 21:10 Квитки на ці рейси потрібно купувати заздалегідь онлайн на сайті Польської залізниці", — уточнили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Нагадаємо, за інформацією міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, 2023 року у всіх потягах "Інтерсіті+" з'явиться супутниковий інтернет від Starlink. За його словами, під час тестування швидкість прийому-передачі даних становила 65,7 Мбіт/с, при цьому безперебійний доступ до Інтернету вдалося забезпечити на 96,7% шляху.