"Укрзализныця" пустила два новых поезда на Польшу: детали маршрутов

Для обеспечения ежедневного железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей будут добавлены два пассажирских поезда по маршрутам: Харьков, Киев — Перемышль и Киев — Варшава, Хелм.

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"Укрзализныця" с 19 февраля добавит два новых пассажирских поезда на Польшу с целью обеспечить ежедневное железнодорожное сообщение. Первый поезд будет следовать по маршруту Харьков, Киев — Перемышль, другой последует по пути Киев — Варшава, Хелм, сообщает пресс-служба предприятия.

"Укрзализныця продолжает расширять сеть железнодорожных сообщений Украины и Польши и назначает поезда №89/73 — 74/90 Харьков, Киев — Перемышль и №67/19 — 20/68 Киев — Варшава, Хелм", — говорится в сообщении.

Поезд №89/73 — 74/90 Харьков, Киев — Перемышль

19 февраля из Харькова будет отправлен первый рейс в польский Перемышль. Поезд будет следовать в сторону Польши по нечетным числам. Время отправления из Харькова — 14:07. В Киеве поезд будет прибывать в 21:04, то есть время следования в пути до украинской столицы составит почти 7 часов.

В Перемышле поезд приедет в 11:30. Таким образом время пути из Харькова до конечной остановки в Польше составит 21 час 23 минуты.

В обратном направлении с 20 февраля поезд будет следовать по четным числам. Из Перемышля он отправится в 13:45 и в Харьков приедет на следующие сутки в 10:01.

"Этот поезд даст жителям Харькова ежедневное сообщение с Польшей, поскольку назначенный несколько месяцев назад поезд №93/94 Харьков-Хелм курсирует из Харькова по четным числам", — пояснили в "Укрзализныце".

Поезд №67/19 — 20/68 Киев — Варшава, Хелм

Также с 19 февраля "Укрзализныця" пустит ежедневный поезд из Киева до Варшавы через Хелм. Время отправления со столичного вокзала — 18:14. В Хелм поезд прибудет в рано утром в 4:55, а в Варшаву — 10:12.

В обратном направлении из Варшавы поезд отправится в 17:45, из Хелма — в 23:45 с прибытием в Киев в 13:07. Таким образом время следования из Киева в Варшаву составит без двух минут 16 часов.

"Пассажиры поезда №19/20, прибыв в Хелм, могут удобно пересесть на польский поезд IС67, который будет приезжать в Варшаву в 10:12. Также в обратном направлении: из Варшавы польский поезд IС68 будет выезжать в 17:45 и прибывать в Хелм в 21:10. Билеты на эти рейсы нужно покупать заранее онлайн на сайте Польской железной дороги", — уточнила в пресс-службе "Укрзализныци".

Напомним, по информации министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в 2023 году во всех поездах "Интерсити+" появится спутниковый интернет от Starlink. По его словам, во время тестирования скорость приема-передачи данных составила 65,7 Мбит/с, при этом бесперебойный доступ к Интернету удалось обеспечить на 96,7% пути.