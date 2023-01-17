В Украине оборудовали первый поезд "Интерсити" Интернетом Starlink (видео)

Результаты тестирования в течение трех месяцев показали, что на 97% участков пути скорость интернета по Wi-Fi в поездах составила до 100 Мбит/с.

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В Украине протестировали первый скоростной поезд "Интерсити+", в котором был установлен терминал спутникового интернета Starlink. Во время следования поезда по маршруту Киев — Харьков бесперебойный доступ к Интернету удалось обеспечить на 96,7% пути, а скорость приема-передачи данных составила 65,7 Мбит/с. Об этом 17 января сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Тестирование Starlink проводили непосредственно председатель правления "Укрзалізниці" Александр Камышин и глава Минцифры Федоров.

"Во время путешествия по маршруту Киев — Харьков средняя скорость интернета на порт составляла 65,7 Мбит/с, а бесперебойный доступ в интернет удалось обеспечить на 96,7% маршрута", — говорится в сообщении.

В свою очередь Камышин добавил, что тестирование сети Wi-Fi в поездах "Интерсити" с установленными терминалами Starlink проводилось на разных маршрутах более трех месяцев.

"Мы партизанскими методами оборудовали "Старлинками" один поезд "Интерсити" и катали его на разных маршрутам более 100 дней", — рассказал Камышин.

По его словам, результаты тестирования показали, что на 97% участков пути скорость Интернета составила до 100 Мбит/с.

Также в "Укрзалізниці" сообщили, что по распоряжению вице-премьер-министра Александра Кубракова, терминалы Starlink будут установлены на все поезда "Интерсити" до конца текущего года. Выполняя эту задачу Федоров отметил, что "Укрзалізниця" в рамках проекта уже получила 450 терминалов.

"Команда Минцифры уже передала УЗ 450 терминалов. В следующем месяце доставим еще одну партию, чтобы вы могли работать, смотреть сериалы и общаться с родными", — сообщил Федоров.

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Напомним, по информации министра цифровой трансформации Михаила Федорова в декабре 2022 Украина заключила соглашение с компанией SpaceX Илона Маска о получении 10 тыс. новых терминалов Starlink. По его словам, оплатить работу терминалов согласились правительства нескольких стран Евросоюза.