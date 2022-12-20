Украина договорилась с Илоном Маском о поставках еще 10 тыс. терминалов Starlink

По словам министра цифровой трансформации, оплатить работу Starlink согласились правительства нескольких стран ЕС.

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Украина заключила соглашение с корпорацией SpaceX Илона Маска о получении 10 тыс. новых терминалов Starlink для обеспечения спутниковым Интернетом. Как рассказал в интервью Bloomberg министр цифровой трансформации Михаил Федоров, оборудование будет отправлено в Украину в ближайшие месяцы.

По словам министра, он лично разговаривал с Маском, который пообещал и в дальнейшем поддерживать Украину.

"SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам. Маск заверил нас, что будет продолжать поддерживать Украину. Когда у нас было мощное отключение электричества, я написал ему в тот день, и он мгновенно отреагировал и уже предпринял некоторые шаги. Он понимает ситуацию", — сказал Федоров.

Украинский чиновник отметил, что Украина с началом войны получила около 22 тыс. антенн Starlink, которые сыграли важную роль в ситуации, когда российские военные сосредоточились на уничтожении коммуникаций.

Что касается финансовых проблем с работой Starlink, то они частично уже решены, подчеркнул Федоров, — оплатить услуги согласились правительства нескольких стран Евросоюза, однако весной Украине придется искать дополнительные источники финансирования.

"Мы готовы жить без электричества в течение месяца, при этом, по крайней мере, мобильная сеть и текстовые сообщения будут доступны. Что касается интернета, у нас много "Старлинков", но главное, что мы получили согласие на поставку еще одной партии, которая будет использоваться для стабилизации связи в критических ситуациях", — подытожил Федоров.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде 13 декабря проголосовали за отмену положения об уплате налога на добавленную стоимость и пошлин при ввозе на территорию Украины систем спутникового интернета Starlink. По словам нардепа Ярослава Железняка, изменения в законодательстве коснутся не только предприятий, но и физических лиц.

Компания Илона Маска SpaceX 24 октября подала иск против украинских компаний ООО "Старлинк" и "Укрпатент", потребовав досрочно прекратить регистрацию торговой марки украинской компании, название которой совпадает с названием дочерней компании SpaceX — Starlink.