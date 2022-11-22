Starlink vs "Старлинк": компания Илона Маска подала в суд на украинских айтишников

По словам основателя украинской IT-компани Сергея Дулицкого, представители SpaceX еще в 2021 году связались с ним и потребовали отказаться от бренда.

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Американская компания SpaceX, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, подала иск против украинских компаний ООО "Старлинк" и "Укрпатент". Американская компания требует досрочно прекратить регистрацию торговой марки украинской компании, название которой совпадает с названием дочерней компании SpaceX — Starlink. Об этом сообщает интернет ресурс dev.ua.

Издание ссылается на постановление киевского Хозяйственного суда от 24 октября, в котором говорится об открытии производства по данному делу. Первое заседание по судебному делу запланировано на 8 декабря.

В разговоре с журналистами основатель украинской компании Сергей Дулицкий рассказал, что украинское ООО "Старлинк" согласно реестру было зарегистрировано еще в 2009 году. Его предприятие предоставляет IT-услуги под брендом StarLink уже очень давно — более 14 лет.

[ + – ] Данные из каталога предприятий Украины

В то же время американская Starlink появилась в Украине в апреле 2022 года. Она называется ООО "Старлинк Юкрейн", и после начала войны предоставляет в Украине услуги спутникового интернета.

Дулицкий также сообщил, что еще до войны в 2021 году представители американской тезки связались с ним и потребовали отказаться от бренда.

"Причина: Starlink — это всемирно известный бренд. Поэтому отдайте", — сказал Дулицкий.

При этом бизнесмен подчеркнул, что не желает просто так отдавать название американской компании, но допускает, что может пойти на диалог со SpaceX, если американцы компенсирует его фирме потери, связанные с отказом от бренда.

"Мы же не виноваты в том, что выбрали такое название. Кстати, еще задолго до того, как появился сам Starlink", — отметил Дулицкий и добавил, что его компания под этим брендом известна на IT-рынке многим клиентам.

Ранее сообщалось, что ВСУ беспокоят сбои в работе спутникового интернета Starlink. Как сообщили журналисты CNN, в начале ноября 1300 военных спутников вдруг отключились из-за дискуссий о финансировании проекта.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров 31 октября сообщил, что в Украине работает более чем 20 тысяч терминалов Starlink для обеспечения высокоскоростным спутниковым доступом в Интернет. По словам чиновника, Starlink продолжит функционировать в стране, поскольку на данный момент это элемент критической инфраструктуры.