В Украине работает 20 тысяч терминалов Starlink, еще 1,5 тысячи передадут из Польши, – Федоров

По словам министра цифровой трансформации, работа около 15 тыс. терминалов в Украине финансируется международными партнерами. Также Киев получает скидку, которую покрывает компания SpaceX.

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В настоящее время в Украине работает более чем 20 тыс. терминалов Starlink компании Илона Маска SpaceX для обеспечения высокоскоростным спутниковым доступом в Интернет. Об этом в интервью изданию Forbes рассказал вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам главы Минцифры, вне зависимости от того, будет Украина получать финансовую поддержку со стороны международных партнеров для покрытия расходов по работе терминалов или нет, Starlink продолжит функционировать в стране.

"Сейчас для страны это элемент критической инфраструктуры", –– подчеркнул Федоров.

Сейчас из 20 тыс. терминалов в Украине порядке 15 тыс. финансируются международными партнерами –– правительством Польши, министрами цифровой трансформации Евросоюза и USAID (Агентство США по международному развитию). Они заплатили как за сами терминалы, так и продолжают ежемесячно покрывать расходы по их использованию.

Кроме этого, Украина получает скидку, которую покрывает компания SpaceX.

"Это, в сущности, их поддержка нашей страны", –– уточнил глава ведомства.

Как отметил Федоров, у него налажена системная коммуникация с бизнесменом Илоном Маском.

"Она [коммуникация] в основном касается технических аспектов: вопросов работы Starlink, финансирования", –– прокомментировал он.

В настоящее время Киев готовится получить еще 1570 терминалов из Польши.

Как рассказал Федоров, Украина использует Starlink для энергетического сектора, медицины, телекома, для работы госорганов, пожарных частей и спасателей.

"Объем трафика действительно велик", –– подчеркнул министр.

Напомним, в середине октября SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование Starlink в Украине, если только американские военные сами не выделят на эти цели десятки миллионов долларов в месяц.

Однако позже Илон Маск решил не отменять финансирование спутниковой сети в Украине.