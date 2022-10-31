В Україні працює 20 тисяч терміналів Starlink, ще 1,5 тисячі передадуть із Польщі, – Федоров

За словами Міністра цифрової трансформації, робота близько 15 тис. терміналів в Україні фінансують міжнародні партнери. Також Київ одержує знижку, яку покриває компанія SpaceX.

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Нині в Україні працює понад 20 тис. терміналів Starlink компанії Ілона Маска SpaceX для забезпечення високошвидкісного супутникового доступу в Інтернет. Про це в інтерв'ю Forbes розповів віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами голови Мінцифри, незалежно від того, Україна отримуватиме фінансову підтримку з боку міжнародних партнерів для покриття витрат на роботу терміналів чи ні, Starlink продовжить функціонувати в країні.

"Зараз для країни це елемент критичної інфраструктури", — наголосив Федоров.

Зараз із 20 тис. терміналів в Україні приблизно 15 тис. фінансують міжнародні партнери — урядом Польщі, міністрами цифрової трансформації Євросоюзу та USAID (Агентство США з міжнародного розвитку). Вони заплатили як за самі термінали, так і продовжують щомісяця покривати витрати на їх використання.

Окрім цього, Україна отримує знижку, яку покриває компанія SpaceX.

"Це, по суті, їхня підтримка нашої країни", — уточнив глава відомства.

Як зазначив Федоров, у нього налагоджено системну комунікацію з бізнесменом Ілоном Маском.

"Вона [комунікація] в основному стосується технічних аспектів: питань роботи Starlink, фінансування", — прокоментував він.

Наразі Київ готується отримати ще 1570 терміналів із Польщі.

Як розповів Федоров, Україна використовує Starlink для енергетичного сектору, медицини, телекому, для роботи держорганів, пожежних частин та рятувальників.

"Обсяг трафіку дійсно великий", — наголосив міністр.

Нагадаємо, у середині жовтня SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування Starlink в Україні, якщо тільки американські військові самі не виділять на ці цілі десятки мільйонів доларів на місяць.

Однак пізніше Ілон Маск вирішив не скасовувати фінансування супутникової мережі в Україні.