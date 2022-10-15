Ілон Маск передумав: Україна отримає безплатний інтернет від Starlink

За словами бізнесмена, Starlink продовжуватиме безплатно фінансувати український уряд. Витрати на супутниковий інтернет у 2023 році можуть зрости до 400 мільйонів доларів.

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Американський мільярдер, засновник компаній Tesla й SpaseX Ілон Маск вирішив не скасовувати фінансування його супутникової мережі Starlink в Україні. Про це він написав у Twitter.

"Чорт із ним... Starlink втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків. Ми просто продовжимо безплатно фінансувати уряд України", — зазначив Маск.

До цього рішення бізнесмена міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс пропонував створити коаліцію, яка сплатить за роботу Starlink в Україні. Іншим варіантом був пошук альтернативного постачальника послуг.

Литва була готова зробити свій внесок, підкреслив Ландсберґіс.

Зазначимо, що Ілон Маск раніше відмовлявся фінансувати проєкт Starlink в Україні. Компанія SpaceX запропонувала Пентагону взяти на себе витрати на роботу мережі супутників Starlink в Україні. Маск оцінив витрати на супутники в розмірі понад 120 мільйонів доларів до кінця 2022 року та близько 400 мільйонів у наступному.

Українські військові масово скаржилися на збої в роботі терміналів Starlink під час контрнаступу на південному сході України. Координатор одного з українських благодійних фондів Роман Сініцин прямо звинуватив компанію Маска у відключенні терміналу зв'язку.

Ілон Маск також заявляв, що Росія зробить усе, щоб залишити ЗСУ без супутникового інтернету. РФ активно намагається вбити Starlink, стверджував він.