Росія намагається вбити Starlink, — нова заява Ілона Маска

Starlink забезпечує українських військових зв'язків на фронті, що дуже заважає ЗС РФ.

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Американський мільярдер і засновник компаній Tesla та SpaseX Ілон Маск опублікував низку нових твітів, пов'язаних зі Starlink, продовжуючи "прогрівати" цю тему в медіапросторі. Зокрема, він заявив, що Росія робить усе, щоб залишити українську армію без супутникового зв'язку.

"Велика різниця між зв'язком світу й зв'язком фронту. Starlink — єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті, — решта мертві. Росія активно намагається вбити Starlink. Для захисту SpaceX направила величезні ресурси на оборону. Навіть у цьому випадку Starlink усе ще може померти", — написав Маск.

Фото: Скриншот

За його словами, Starlink — провідна система зв'язку для української армії на фронті.

"Якщо хтось інший хоче виконувати цю роботу — ласкаво просимо", — додав він в іншому твіті.

Фото: Скриншот

Крім Starlink, Маск поміркував про те, що Росія менш ніж за пів години здатна знищити ядерними ракетами США та Європу, і навпаки.

"Звичайно, було б шалено їх використовувати, але також шалено взагалі опинитися в цій ситуації", — підкреслив він.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, скандал навколо Starlink не вщухає вже кілька днів. Компанія SpaceX попередила Пентагон, що припинить спонсорувати роботу своєї мережі супутників Starlink в Україні. Також журналісти повідомили, що вони мають документи, де йдеться, що компанія SpaceX не може задовольнити запит Залужного про постачання додаткових 8000 терміналів в Україну.

Ще у вересні SpaceX направила Міністерству оборони США листа, де серед іншого попросила відомство взяти на себе фінансування українського уряду й використання Starlink у військових цілях. Згідно з документом, це коштуватиме понад 120 мільйонів доларів до кінця 2022 року та ще близько 400 мільйонів —2023-го.

"Ми не можемо надалі передавати термінали в дар Україні або фінансувати наявні термінали протягом невизначеного періоду часу", — йдеться в посланні.

Пізніше Маск запевнив, що, як і раніше, підтримує нашу країну, але вважає, що масова ескалація бойових дій завдасть великої шкоди як Україні, так, можливо, і всьому світу.

"Готівкові витрати SpaceX на запуск і підтримку Starlink в Україні наразі становлять близько $80 млн. Наша підтримка Росії становить $0. Зрозуміло, що ми за Україну", — сказав він.

На сьогодні Україні було передано близько 20 тисяч супутників Starlink. Вони забезпечують українським військовим життєво необхідний зв'язок, оскільки стільниковий зв'язок та інтернет-мережі було знищено ЗС РФ ще на початку вторгнення.

Нагадаємо, які уроки має винести Україна з історії зі Starlink.