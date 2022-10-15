Россия пытается убить Starlink, – новое заявление Илона Маска

Starlink обеспечивает украинских военных связью на фронте, что очень мешает ВС РФ.

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Американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaseX Илон Маск опубликовал ряд новых твитов, связанных со Starlink, продолжая "прогревать" эту тему в медиапространстве. В частности, он заявил, что Россия делает все, чтобы оставить украинскую армию без спутниковой связи.

"Большая разница между связью мира и связью фронта. Starlink – единственная система связи, все еще работающая на фронте – все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Даже в этом случае Starlink все еще может умереть", – написал Маск.

Фото: Скриншот

По его словам, Starlink – ведущая система связи для украинской армии на фронте.

"Если кто-то другой хочет выполнять эту работу – добро пожаловать", – добавил он в другом твите.

Фото: Скриншот

Кроме Starlink Маск порассуждал о том, что Россия менее, чем за полчаса способна уничтожить ядерными ракетами США и Европу, и наоборот.

"Конечно, было бы безумно их использовать, но также безумно вообще оказаться в этой ситуации", – подчеркнул он.

Фото: Скриншот

Напомним, скандал вокруг Starlink не утихает уже несколько дней. Компания SpaceX предупредила Пентагон, что прекратит спонсировать работу своей сети спутников Starlink в Украине. Также журналисты сообщили, что у них есть документы, в которых говорится, что компания SpaceX не может удовлетворить запрос Залужного о поставке дополнительных 8000 терминалов в Украину.

Еще в сентябре SpaceX направила Министерству обороны США письмо, в котором среди прочего попросила ведомство взять на себя финансирование украинского правительства и использования Starlink в военных целях. Согласно документу, это будет стоить свыше 120 миллионов долларов до конца 2022 года и еще около 400 миллионов – в 2023-м.

"Мы не в состоянии в дальнейшем передавать терминалы в дар Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", – говорится в послании.

Позже Маск заверил, что по-прежнему поддерживает нашу страну, но считает, что массовая эскалация боевых действий нанесет большой вред как Украине, так, возможно, и всему миру.

"Наличные затраты SpaceX на запуск и поддержку Starlink в Украине на данный момент составляют около $80 млн. Наша поддержка России составляет $0. Понятно, что мы за Украину", – сказал он.

На сегодня Украине было передано около 20 000 спутников Starlink. Они обеспечивают украинским военным жизненно необходимую связь, поскольку сотовая связь и интернет-сети были уничтожены ВС РФ еще в начале вторжения.

Напомним, какие уроки должна вынести Украина из истории со Starlink.