Пять выводов, которые нужно сделать из истории с Илоном Маском и Starlink

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Об истинной подоплеке действий Илона Маска я написал в своем посте сразу после его скандального заявления о "референдуме". Возможная причина — контроль месторождений лития в Боливии и Украине. Литий — ключевой ресурс для бизнес-империи Маска, к тому же очень ограниченный в запасах. Но ситуация со Starlink для меня имеет другой контекст. Из этой истории мы должны сделать несколько важных выводов.

Вывод первый: никто нам ничего не должен

В этом контексте нужно помнить, что любая помощь может так же внезапно прекратиться, как и началась.

Вывод второй: технологическая зависимость — самая худшая в мире

При таком раскладе тебя в любой момент могут просто отключить "за неуплату". Конечно, данное утверждение вовсе не означает, что все технологии нужно создавать самим. Здесь важна диверсификация рисков и надежность контрагентов.

Вывод третий: нужно срочно пересмотреть методологию внешней политики

КПД дипломатов, посылающих на х…й и раздающих прозвища лидерам европейских стран, сравнивая их с колбасой, равно нулю, если не хуже. Здесь нужно разделение труда: блогеры пусть посылают, а дипломаты — договариваются. А послов, которые ради хайпа и личной политической карьеры тратят попусту рабочее время, нужно отправлять на вольные хлеба. Кстати, давно не видел руководителей НБУ и наших дипломатов в костюме и галстуке.

Вывод четвертый: где участие наших олигархов в проектах уровня Starlink?

Жеваго, Пинчук, Коломойский, Ахметов и многие другие? Не в гуманитарке и не в финансировании отдельных подразделений, которые при случае и офис могут "защитить", а именно в больших военных проектах: покупка самолетов, беспилотников, ракет, средств связи. Так чтоб на пару ярдов. На мировом рынке при желании можно купить что угодно. Или чего-то ждут? Тогда почему они до сих пор владеют теми же ГОК-ами и другими природными ресурсами страны?

Вывод пятый: правота требует аргументов

Свою правоту нужно уметь отстаивать аргументами, диалогом, посольствами, культурными мероприятиями, гражданскими акциями, но не посыланием всего мира в ж…пу. Даже если сильно хочется.

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