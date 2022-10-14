П'ять висновків, які потрібно зробити з історії з Ілоном Маском і Starlink
"Відмова Ілона Маска та його компанії SpaceX продовжувати фінансувати послуги Starlink для ЗСУ — це не тільки жорсткий ляпас, а й гарний урок для всіх нас, що дозволяє зробити висновки про те, як зробити так, щоб таке більше не повторилося". Думка.
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Про справжнє підґрунтя дій Ілона Маска я написав у своєму дописі відразу після його скандальної заяви про "референдум". Можлива причина — контроль родовищ літію у Болівії та Україні. Літій — ключовий ресурс для бізнес-імперії Маска, до того ж дуже обмежений у запасах. Але ситуація зі Starlink для мене має інший контекст. З цієї історії ми маємо зробити кілька важливих висновків.
Висновок перший: ніхто нам нічого не винен
У цьому контексті варто пам'ятати, що будь-яка допомога може так само раптово припинитися, як і почалася.
Висновок другий: технологічна залежність — найгірша у світі
За такого розкладу тебе будь-якої миті можуть просто відключити "за несплату". Звичайно, це твердження зовсім не означає, що всі технології потрібно створювати самим. Тут важлива диверсифікація ризиків і надійність контрагентів.
Висновок третій: потрібно терміново переглянути методологію зовнішньої політики
ККД дипломатів, які посилають на х…й і роздають прізвиська лідерам європейських країн, порівнюючи їх із ковбасою, дорівнює нулю, якщо не гірше. Тут потрібен поділ праці: блогери нехай посилають, а дипломати — домовляються. А послів, які заради хайпу й особистої політичної кар'єри марнують робочий час, треба відправляти на вільні хліби. До речі, давно не бачив керівників НБУ та наших дипломатів у костюмі та краватці.
Висновок четвертий: де участь наших олігархів у проєктах рівня Starlink?
Жеваго, Пінчук, Коломойський, Ахметов та багато інших? Не в гуманітарці й не у фінансуванні окремих підрозділів, які за нагоди й офіс можуть "захистити", а саме у великих військових проєктах: покупка літаків, безпілотників, ракет, засобів зв'язку. Так щоб на кілька ярдів. На світовому ринку за бажання можна купити будь-що. Чи чогось чекають? Тоді чому вони досі володіють тими самими ГЗК-ами й іншими природними ресурсами країни?
Висновок п'ятий: правота вимагає аргументів
Свою правоту потрібно вміти відстоювати аргументами, діалогом, посольствами, культурними заходами, громадськими акціями, але не посилати весь світ у ж…пу. Навіть якщо дуже хочеться.Важливо