США готові. Америка хоче створити в Україні систему ППО родом із 1960-х

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Related video

Ті, хто вчора читав, слухав мої репортажі чи дивився телебачення США, пам'ятають, що між українським журналістом Ростиславом Демчуком та шефом Пентагону Ллойдом Остіном сталася суперечка під час пресконференції. Автор цих рядків публічно звинуватив міністра оборони США у тому, що Ллойд Остін не просто ігнорує, а дискримінує українських журналістів. Проте сьогодні пресслужба Пентагону спробувала виправити помилку. До мене підійшов офіцер пресслужби міноборони США та запропонував коротку зустріч із головою Об'єднаного комітету начальників генеральних штабів США Марком Міллі та поставити йому свої запитання.

Нагадаю, що вчора я намагався з'ясувати у Ллойда Остіна, чи буде постачання в Україну далекобійних ракет MGM-140 ATACMS (Army Tactical Missile System) та системи ППО NASAMS і коли.

Ось що мені повідомили. Щодо ракет ATACMS — питання досі на стадії ухвалення рішення. Що ж до систем протиповітряної оборони NASAMS, то їх буде відправлено в Україну після завершення українськими військовими навчання з їх управління, запевнив генерал Марк Міллі.

Також, додав він, йдуть переговори з українською стороною щодо можливості створення в Україні ешелонованої системи протиповітряної оборони з використанням американських військових зенітних ракетних комплексів середньої дальності MIM-23 Hawk.

За словами Міллі, США та Україна розглядають питання створення в Україні інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони, в якій поєднуються системи малої, середньої дальності та великої дальності Iris-T.

Йдеться не про весь повітряний простір України, а про конкретні райони та об'єкти, які насамперед Україні потрібно захистити негайно, пояснив американський генерал.

Що це за система MIM-23 Hawk? Комплекс був прийнятий на озброєння США в 1960 році і відтоді неодноразово зазнавав модернізацій, які не дозволяли комплексу сильно застаріти, підтримуючи комплекс на рівні вимог часу. Проте у 1994 році в армії США його замінили на MIM-104 "Патріот". Остаточно експлуатацію комплексу в США було припинено у 2002 році. Але зараз українці не мають великого вибору, тому вони не можуть бути дуже примхливими. Треба брати все, що дають, і все, чим можна тримати оборону.

Джерело

Важливо