США готовы. Америка хочет создать в Украине систему ПВО родом из 1960-х

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Те, кто вчера читал, слушал мои репортажи или смотрел телевидение США, помнят, что между украинским журналистом Ростиславом Демчуком и шефом Пентагона Ллойдом Остином произошла словесная перепалка во время пресс-конференции. Автор этих строк публично обвинил министра обороны США в том, что Ллойд Остин не просто игнорирует, а дискриминирует украинских журналистов. Однако сегодня пресс-служба Пентагона попыталась исправить ошибку. Ко мне подошел офицер пресс-службы минобороны США и предложил короткую встречу с главой Объединенного комитета начальников генеральных штабов США Марком Милли и задать ему свои вопросы.

Напомню, что вчера я пытался выяснить у Ллойда Остина, будут ли и когда будут поставляться в Украину дальнобойные ракеты MGM-140 ATACMS (Army Tactical Missile System ) и системы ПВО NASAMS.

Вот, что мне сообщили. Относительно ракет ATACMS — вопрос все еще на стадии принятия решения. Что же касается систем противовоздушной обороны NASAMS, то они будут поставлены в Украину после завершения украинскими военными обучения по их управлению, заверил генерал Марк Милли.

Кроме того, добавил он, идут переговоры с украинской стороной о возможности создания в Украине эшелонированной системы противовоздушной обороны с использованием американских военных зенитных ракетных комплексов средней дальности MIM-23 Hawk.

По словам Милли, США и Украина рассматривают вопрос создания в Украине интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, в которой будут совмещаться системы малой, средней дальности и большой дальности Iris-T.

Речь идет не обо всем воздушном пространстве Украины, а о конкретных районах и объектах, которые Украине нужно защитить немедленно и в первую очередь, пояснил американский генерал.

Что же это за система MIM-23 Hawk? Комплекс был принят на вооружение США в 1960 году и с тех пор неоднократно подвергался модернизациям, которые не позволяли комплексу сильно устареть, поддерживая комплекс на уровне требований времени. Однако в 1994 году в армии США его заменили на MIM-104 "Патриот". Окончательно эксплуатация комплекса в США была прекращена в 2002 году. Но сейчас у украинцев нет большого выбора, поэтому они не могут быть очень прихотливыми. Надо брать все, что дают, и все, чем можно обороняться.

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