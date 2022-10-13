Украина опять подождет. НАТО срочно создает в Европе противоракетный щит от России

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Не успел разослать утренние репортажи по редакциям и отрапортовать по радио о ходе заседания министров обороны стран НАТО, как коллеги делятся очередной "горячей" новостью: по меньшей мере 15 стран НАТО подписали письмо о намерениях присоединиться к плану "Щит", который включает американские ракетные системы Patriots и германские системы ППО Iris-Ts.

То есть Украина может и подождать, нужно думать в контексте новых ядерных угроз со стороны России о своей жо… шкуре.

По меньшей мере 15 стран военного альянса НАТО подписали письмо о намерениях присоединиться к долгосрочному немецкому проекту по созданию европейского противоракетного щита, который усилит защиту большей части континента.

Система будет иметь несколько уровней для перехвата различных типов ракет с разных высот, возможно, соединяя израильские системы противовоздушной обороны Arrow 3, а также американские системы Patriot и немецкие Iris-T, и ее можно полностью развернуть через Организацию Североатлантического договора.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила сегодня журналистам во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе: "Речь идет о взаимодействии, возможности устанавливать цены, возможность поддерживать друг друга, поэтому это беспроигрышная ситуация для стран, являющихся частью НАТО".

Ламбрехт отметила рост рисков безопасности в Европе после вторжения России в Украину и связанных с этим угроз со стороны президента России Владимира Путина. "Теперь мы должны двигаться быстро, враг активизируется", — сказала она. — Важно, чтобы эти пробелы (в нашей защите) были устранены, потому что мы все видим, в какое время мы все живем, это опасные и сложные времена".

Ламбрехт сказала, что другие страны могут впоследствии присоединиться к плану, который все еще находится на начальной стадии. Он должен преодолеть узкие места производства и задержку поставок во многих компаниях в частном секторе. "Мы открыты для всех и знаем, что многие страны заинтересованы в программе "Щит", — сказала Ламбрехт, добавив, что Германия уже начала переговоры.

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