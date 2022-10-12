У России заканчиваются ракеты. Чего ждать дальше

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Related video

Парадокс в том, что это утверждение одновременно уместно и неуместно. И чтобы понять этот парадокс, следует различать два типа ракетного вооружения российских оккупационных войск: возобновляемый и не возобновляемый.

Возобновляемые ракеты – это то ракетное вооружение, которое Россия может производить, но у нее с этим возникают определенные проблемы. В частности, из-за отсутствия иностранных комплектующих. Так, например, Россия вообще не может сейчас производить ракеты Х-47М "Кинжал", поскольку в их составе — более 130 иностранных комплектующих, в основном, электроника. Что интересно, большую часть этих комплектующих России поставлял мировой лидер интегральных микросхем из США — Analog Device. Без американских микросхем производство "Кинжалов" в России встало.

В свою очередь Россия может производить крылатые ракеты "Калибр", Х-101, Х-59, но они также в своем составе имеют значительное количество иностранных комплектующих, особенно микросхем.

В условиях санкций производители ракет рассчитывали в первые месяцы войны на свои запасы, но запасы стали иссякать и теперь единственная надежда — контрабанда.

Контрабандные поставки редки и не обеспечивают производство необходимым количеством запчастей и микросхем. Согласно имеющейся информации, связующим звеном в этой контрабанде является Таджикистан. То есть Россия может производить вышеупомянутые ракеты, но с паузами в производстве и штучно. В условиях полномасштабной войны для России потребность в этих типах ракет — десяток в сутки, тогда как реальный производственный потенциал — 1-2 ракеты в неделю при наличии всех необходимых составляющих, а ждать момента этого наличия приходится подолгу.

То есть, дорогие друзья, обстреливать Украину Россия сейчас может не сотней ракет ежедневно и по 2-3 тысячи за месяц, а несколькими десятками примерно раз в 2-3 месяца и поштучно периодично.

То, что называется — почувствуйте разницу, и в этом вся суть. У России закончился потенциал безграничного применения широкой номенклатуры ракетного вооружения и она ощущает острейший дефицит.

Не возобновляемое ракетное вооружение — это то, которое досталось России по наследству от СССР и которое она не способна производить. Это, например, ракеты Х-22. Россия может сейчас только снимать их с хранения, восстанавливать и, в зависимости от пригодности к применению, отправлять на аэродромы. Технически и технологически россияне не могут восстановить производственные линии этих ракет. То есть это именно то ракетное оружие, которое действительно полноценно заканчивается и в какой-то момент его не станет вообще.

Источник

Важно