У Росії закінчуються ракети. Чого чекати далі

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Парадокс у тому, що це твердження одночасно доречне й недоречне. І щоб зрозуміти цей парадокс, слід розрізняти два типи ракетного озброєння російських окупаційних військ: поновлюваний і не поновлюваний.

Відновлювані ракети — це ракетне озброєння, яке Росія може виробляти, але в неї з цим виникають певні проблеми. Зокрема через відсутність іноземних комплектуючих. Так, наприклад, Росія взагалі не може зараз виробляти ракети Х-47М "Кинжал", оскільки в їхньому складі — понад 130 іноземних комплектуючих, переважно електроніка. Що цікаво, більшу частину цих комплектуючих Росії постачав світовий лідер інтегральних мікросхем зі США Analog Device. Без американських мікросхем виробництво "Кинджалів" у Росії зупинилося.

Зі свого боку, Росія може виробляти крилаті ракети "Калібр", Х-101, Х-59, але вони також у своєму складі мають значну кількість іноземних комплектуючих, особливо мікросхем.

В умовах санкцій виробники ракет розраховували в перші місяці війни на свої запаси, але запаси почали вичерпуватися, і тепер єдина надія — контрабанда.

Контрабандні поставки рідкісні та не забезпечують виробництво необхідною кількістю запчастин і мікросхем. Згідно з наявною інформацією, сполучною ланкою в цій контрабанді є Таджикистан. Тобто Росія може виробляти вищезгадані ракети, але з паузами у виробництві та штучно. В умовах повномасштабної війни для Росії потреба в цих типах ракет — десяток на добу, тоді як реальний виробничий потенціал — 1-2 ракети на тиждень за наявності всіх необхідних складових, а чекати на момент цієї наявності доводиться довго.

Тобто, дорогі друзі, обстрілювати Україну Росія зараз може не сотнею ракет щодня й по 2-3 тисячі за місяць, а кількома десятками приблизно раз на 2-3 місяці та поштучно періодично.

Те, що називається, відчуйте різницю, і в цьому вся суть. У Росії закінчився потенціал безмежного застосування широкої номенклатури ракетного озброєння, і вона відчуває найгостріший дефіцит.

Не відновлюване ракетне озброєння — це те, що дісталося Росії в спадок від СРСР і яке вона не здатна виробляти. Це, наприклад, ракети Х-22. Росія може зараз лише знімати їх зі зберігання, відновлювати і, залежно від придатності до застосування, відправляти на аеродроми. Технічно ц технологічно росіяни не можуть відновити виробничі лінії цих ракет. Тобто це саме та ракетна зброя, яка справді повноцінно закінчується, і в якийсь момент її не стане взагалі.

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