Илон Маск передумал: Украина получит бесплатный интернет от Starlink

По словам бизнесмена, Starlink продолжит бесплатно финансировать украинское правительство. Затраты на спутниковый интернет в 2023-м году могут вырасти до 400 миллионов долларов.

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Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaseX Илон Маск решил не отменять финансирование его спутниковой сети Starlink в Украине. Об этом он написал в Twitter.

"Черт с ним… Starlink теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков. Мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", — отметил Маск.

До этого решения бизнесмена министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предлагал создать коалицию, которая оплатит работу Starlink в Украине. Другим вариантом был бы поиск альтернативного поставщика услуг.

Литва была готова внести свой вклад, подчеркнул Ландсбергис.

Отметим, что Илон Маск ранее отказывался финансировать проект Starlink в Украине. Компания SpaceX предложила Пентагону взять на себя затраты на работу сети спутников Starlink в Украине. Маск оценил затраты на спутники в размере более 120 миллионов долларов до конца 2022 года и около 400 миллионов – в следующем.

Украинские военные массово жаловались на сбои в работе терминалов Starlink при контрнаступлении на юго-востоке Украины. Координатор одного из украинских благотворительных фондов Роман Синицин прямо обвинил компанию Маска в отключении терминала связи.

Илон Маск также заявлял, что Россия сделает все, чтобы оставить ВСУ без спутникового интернета. РФ активно пытается убить Starlink, утверждал он.